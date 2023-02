Según su lectura, la crisis de la relación inició a las pocas semanas de haberse casado y es por eso que no se casaron por la iglesia.

“Hay algo que ellos no lo han dicho, aquí han discutido mucho porque la gota que derramó el vaso, según me dicen a mi las cartas, fue por culpa de esta criatura, mírenlo aquí, la nena que va a venir, el quería que naciera en Estados Unidos y no en República Dominicana como ella lo ha querido siempre...ella quería que su hija fuera dominicana de padre puertorriqueño”, aseguró la vidente.

La vidente mencionó que Anuel puso entre la espada y la pared a Yailin con esta decisión, que al final terminó separando a la pareja.