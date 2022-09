Kingboyy, el chileno que busca una oportunidad en el género urbano en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-”Quiero ser el rey de la música”, ese es el más grande deseo de Israel, un artista del género urbano que está luchando por llegar a ser el #1 de las listas en Nueva York, Estados Unidos.

En la industria musical es conocido como Kingboyy porque se considera un “niño rey” y espera poder influir con su música.

Nacido y criado en Santiago de Chile, Kingboyy contó a EL HERALDO sus sueños y anhelos para poder salir adelante en Estados Unidos, país al que migró para buscar un mejor futuro.

“Me gusta escribir sobre las cosas que he pasado, cosas que he visto en la vida, o sobre cosas que le han sucedido a amigos o familiares, en eso me inspiro”, aseguró el joven de 22 años de edad.

