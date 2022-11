Kim Kardashian rompería alianza con Balenciaga por polémica campaña con niños

“He permanecido en silencio estos últimos días, no porque no me hayan asqueado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería hablar con su equipo para comprender por mí misma cómo ha podido ocurrir”, escribió el domingo por la noche en su cuenta de Twitter Kim Kardashian.

La influencer, madre de cuatro hijos, que cuenta entre sus marcas patrocinadoras a Balenciaga, dice estar “conmocionada por estas imágenes perturbadoras” y asegura “agradecer la retirada de las campañas y (las) disculpas de Balenciaga”.

“En cuanto a mi futuro con Balenciaga, estoy revaluando mi relación con la marca, en base a su voluntad de aceptar la responsabilidad de algo que nunca hubiera debido ocurrir - y las acciones que espero de ellos para proteger a los menores”, agrega la influencer a sus 74 millones de seguidores.