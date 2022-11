La cláusula que Shakira le habría obligado a firmar a Piqué en acuerdo por la custodia de sus hijos

Según lo que indica el medio es que la cantante está muy dolida. “No le va a perdonar nunca, le ha hecho muchísimo daño”.

En el acuerdo se estableció que el exjugador español podrá pasar 10 días con sus hijos al mes, pero “no puede fija su residencia en Miami, es algo que se ha dejado firmado por petición expresa de la colombiana. Está por contrato”, indicó el medio.

Asimismo, desmintió los rumores de que Piqué esté buscando trabajo en Florida. “Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto, que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barca, pero la intención del ex futbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión”, apuntó el sitio.