Honduras celebró el Día Mundial del Síndrome de Down con pasarela 2023 “Dejando huellas”

Esta iniciativa nació en la pareja conformada por Yajaira Amador y Lázaro Posadas, quienes tienen un hijo con Síndrome de Down, y desean a través de este evento demostrar todas las capacidades que tienen las personas con esta condición.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Con el propósito de generar conciencia en la sociedad acerca de la condición de Síndrome de Down y enfatizar la inclusión social, el martes -21 de marzo- se desarrolló el evento “Dejando huellas”, una pasarela conformada con niños y jóvenes con este diagnóstico.

“Deseamos apoyar a otras familias con hijos con Síndrome de Down, a raíz de eso conformé un chat de madres con hijos con este diagnóstico, que se llama “mamitas con propósito”, y somos una comunidad donde todas nos apoyamos ya sea través de una palabra de ánimo, o con experiencias vividas, y nuestros hijos son los que están formando parte de “Dejando huellas pasarela 2023”, nos sentimos agradecidas porque empresas, personas y medios de comunicación se han unido a apoyar esta linda actividad inclusiva”, compartió a EL HERALDO.

“Las carreras creativas son inclusivas porque dan mucho espacio a que la creatividad crezca y gane territorio, y este caso que tenemos a un grupo de chicos con Síndrome Down, podemos constatar, la manera como lo disfrutan se concentra y se sienten premiados al ver el producto que han hecho con sus propias manos”, expresó Peggui Castillo, maestra de moda de UNITEC durante la jornada.

La jornada continuó con la pasarela donde niños y jóvenes con Síndrome de Down, quienes modelaron accesorios hechos por sus propias manos, actividad que realizaron previamente con el acompañamiento de las alumnas de la clase de Ética en la Moda de la Universidad Tecnológica Centroamericana, (UNITEC).

“Tuvimos nuestros best sellers que aún no salen, y es la joyería infantil que por primera vez se muestra en esta pasarela, ellos se lo merecen y han sido nuestra fuente de inspiración, la idea que tenemos en Dejando huellas, es imprimir amor en cada obra de diseño que se está haciendo exclusivamente para ellos”, refirió sobre el proyecto Maricela Cano, diseñadora y creativa mexicana de la marca Maca.

Adicionalmente, “Pasarela 2023, Dejando huellas” contó con un desfile por parte de competidores que han ganado medallas a nivel internacional, en varias disciplinas de Olimpiadas especiales, demostrando el eslogan del evento, un diagnóstico no es tu pronostico.

El Síndrome de Down es una condición en la que la persona tiene un cromosoma extra, según el medico inglés John Down, quien lo caracterizó por primera vez en 1866. Es una condición o síndrome, no una enfermedad y según el Programa Mundial de la Salud (PMS) el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y de este 15% el 3% es intelectual, de ahí la importancia de abrir espacios para estos hondureños y hondureñas para lograr un país con más inclusividad.