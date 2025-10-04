Florinda Meza lamenta no tener el primer lugar de las más odiadas de México

Ciudad de México, México.- Desde el estreno de la serie "Chespirito: sin querer queriendo", el nombre de Florinda Meza se volvió viral en las redes sociales, pues revivió el interés y polémica de la relación que sostuvo con Roberto Gómez Bolaños. Y es que la serie no solo habló de cómo el comediante mexicano se convirtió en un ícono de la televisión, también expuso detalles privados de su vida como su relación con Meza, que inició cuando él aún estaba casado Graciela Fernández. Desde entonces, se comenzaron a viralizar videos de la actriz Florinda Meza y sus comentarios hacia los hijos y expareja de Bolaños.

Esto provocó que a Meza se le comparara con otras famosas, que han protagonizado situaciones similares como Karla Panini, por la traición a su amiga Carla Luna cuando ella tenía cáncer, y Ángela Aguilar, por su matrimonio con Christian Nodal. Sin embargo, llamó la atención cómo se ha tomado las críticas en su contra e incluso se burló de que está en el tercer lugar de las más odiadas de México y no en el primer lugar. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Fue enfrente de algunos medios de comunicación que Meza expresó, con ironía, no tener el primer puesto porque ella siempre ha sido la primera en todo. “Por ahí alguien me dijo que estaba en el tercer lugar de las más odiadas y dije: ‘pero qué mal, si yo siempre he tenido primer lugar en todo, desde que estaba en la primaria’”.

Esto evidencia que la actriz mexicana está dispuesta a enfrentar los señalamientos en su contra con humor. De hecho, ha realizado varias entrevistas donde ha aclarado mensajes, que asegura salieron de contexto, además ha denunciado el constante abuso que reciben las mujeres en las redes sociales. En unas de sus últimas publicaciones, Florinda Meza añadió con gracia que la funa hacia ella no es para siempre como su amor por su "Rober".