¿Por qué Florinda Meza dijo que los hijos de Roberto Gómez Bolaños eran "defectos"?

De inmediato, Gómez Bolaños reaccionó: “No, no, no, ¿cómo defectos? Son seis hijos maravillosos, ¿cómo pueden ser defectos?”, a lo que Florinda respondió: “si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto”.

“Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora. Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”, sentenció.

En ese sentido, explicó: “Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia”.

Cabe mencionar, que en esa misma entrevista, Florinda aseguró que su "Rober" (como le llamaba ella de cariño) era un hombre muy infiel y que andaba con muchas mujeres.

“Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él”.