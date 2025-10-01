  1. Inicio
“Es buena y noble”: Florinda Meza sale en defensa de Ángela Aguilar

Florinda Meza sale en defensa de Ángela Aguilar tras críticas en redes sociales por su relación con Christian Nodal, comparando la situación con su propia experiencia

  • 01 de octubre de 2025 a las 10:27
La actriz Florinda Meza se pronunció sobre la situación que atraviesa Ángela Aguilar, quien desde hace más de un año enfrenta críticas en redes sociales por su relación con Christian Nodal

 Foto: Instagram
Meza comparó este caso con la experiencia que vivió durante su relación con Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

“Es una chica buena, noble; ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, sino un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen”, declaró la actriz a medios mexicanos.

Señaló que, a diferencia de Aguilar, las críticas ya no la afectan, aunque reconoció el impacto que tuvo en su momento.

Meza aprovechará la llegada de su documental "Atrévete a vivir", que se estrenará el 9 de octubre en Prime Video, para contar su versión de la vida personal y artística más allá de lo que se ha mostrado sobre su relación con Chespirito.

La producción, escrita, dirigida y producida por Javi Domz, Omar Uribe y Bety León, aborda su infancia, la formación como actriz y su carrera profesional.

El documental busca ofrecer una narrativa completa y veraz de su trayectoria, incluyendo los retos y pérdidas que experimentó. Meza destacó que esta obra no tiene relación con la serie Chespirito: Sin querer queriendo, que, según ella, utilizó fragmentos de su vida fuera de contexto y sin autorización.

Para reconstruir algunos pasajes de su infancia y juventud, el equipo de producción recurrió a la inteligencia artificial y al trabajo de la actriz Hilda Carrillo como modelo. Además, se contempla que el contenido pueda adaptarse a formatos digitales como podcast, con el objetivo de ampliar su alcance.

Entre los asistentes al estreno del documental se encontraban Moisés Suárez, Alejandra Avalos y Francisco Gatorno, quienes recordaron la colaboración con Meza en proyectos previos, como la telenovela La dueña (1995).

La actriz destacó la importancia del trabajo en equipo y de las oportunidades que recibió a lo largo de su carrera.

