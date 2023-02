Expareja de Anuel AA denuncia que el artista la amenazó a muerte

“Unas buenas pestañas no le hacen daño a nadie. Dejen el ‘show’ y disfruten”, y agregó: “En los comentarios me doy cuenta que son los adultos los que tienen la mente podrida, que los adultos tienen pensamientos desagradables y que lo mejor del mundo en tener la inocencia de un niño”.

En el clip se puede ver cómo la mujer, que tiene un negocio de poner pestañas en Puerto Rico, le coloca unas postizas al menor, mientras él dice lo siguiente: “La que puede, puede, y la que no critica”.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos, por cosas de la vida. No vamos a estar hablando ni haciendo circo”, dijo Anuel en un video que fue publicado por el programa “El Gordo y la Flaca”.

Ahora, a pocas semanas de que nazca su hija, Cattleya, Anuel confesó que los recientes rumores de una separación con Yailin son reales y dejó claro que ya no están juntos.

Anuel, incluso reconoció que el momento está siendo complicado para su todavía esposa, por lo que pidió a sus fans que la apoyen lo más que puedan.

“Apóyenla de verdad, está trabajando y es la madre de mi hija... Como sea es mi familia y siempre será mi familia”, enfatizó.

“Va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña. Apóyenla, ¿entiendes lo que digo?, ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”, insistió.

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya”, agregó, como dando a entender que no jugó con ella y su amor fue real.