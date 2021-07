El extraño hábito de Mila Kunis y Ashton Kutcher a la hora de bañarse

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher se volvieron tendencia en las redes sociales luego de confesar que solo bañan a sus hijos cuando están visiblemente sucios y no siempre es con jabón.



El tema surgió durante un podcast con Dax Shepard y Monica Padman cuando comenzaron a hablar sobre la frecuencia con la que ellos se bañan.



Según Mila, como ella no tenía agua caliente cuando era niña no se bañaba siempre y aseguró que a sus hijos "tampoco los lavaba todos los días".



La actriz de Bad Moms agregó: "Yo nunca fui esa madre que bañ+o a sus recién nacidos".

Su esposo Ashton de inmediato agregó: "Ahora, aquí está la cosa: si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”.



Asimismo, reveló que en sus hábitos de higiene personal no usan jabón en todo el cuerpo a diario.



“Me lavo solo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”, dijo el famoso actor de Hollywood.



La pareja ha revelado que quieren darle una educación diferente a sus hijos y no hacerlos consetidos, por lo que han decidido no dejarles su fortuna cuando ellos mueran y enseñarles a luchar por su cuenta.