¡Ternura! Natti Natasha y Raphy Pina le hacen su primera manicura a Vida

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El pasado 22 de mayo, el mundo del espectáculo se vio enternecido por el alumbramiento de Vida Isabelle, hija de la cantante Natti Natasha y Raphy Pina.

Pocas horas después de su nacimiento, ambos padres comenzaron a publicar imágenes y videos de sus primeros momentos con la bebé, quien con tan solo días de vida se ha convertido en toda una reina de las redes sociales con su propia cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

En dicho perfil -gestionado por la artista y el mánager- se comparten algunas de las dulces fotografías de Isabelle, derritiendo en más de una ocasión los corazones de los cibernautas.

Una de las últimas publicaciones corresponde a una grabación en la que se aprecia a los papás haciéndole su "primera manicura", misma que provocó un boom de ternura y amor en el Internet.

Junto al clip de pocos segundos, la pareja escribió "papi me está haciendo mi primer manicure para que no me aruñe la cara, mami alumbra con el móvil".

"Enamorado"

La llegada de Vida Isabelle que, es la primera hija de Natti y la cuarta para Raphy, ha logrado unir y consolidar más su relación como pareja.

"Si antes estaba bien enamorado, ¿cómo se puede decir ahora que el amor es doble?", expresó el productor. "Feliz en el hogar, feliz en la vida", concluyó junto a una foto en la que aparece con la intérprete de Las Nenas.

