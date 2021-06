Mujer simuló que Khloé Kardashian le envió un mensaje; pleito por Tristan

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Khloé Kardashian y Tristan Thompson vuelven a estar en el ojo del huracán, esta vez por un supuesto mensaje que la empresaria habría enviado a una mujer que presume ser la madre de un hijo del atleta.



De acuerdo con el diario Daily Mail, una fuente cercana a Khloé confirmó que ella nunca le ha enviado un mensaje a Kimberly Alexander.

Y es que Alexander aseguró en sus redes sociales que la estrella de "Keeping Up With The Kardashians", le envió un DM (mensaje directo) en Instagram y publicó lo que parecía ser una captura de pantalla de su bandeja de entrada este lunes.



"Ella lo manipuló para que pareciera que Khloé le envió un DM, pero Khloé nunca lo hizo. De hecho, ha estado enviando mensajes a Khloé y ella no ha estado respondiendo a los mensajes y etiquetas recientes de Alexander', dijo la fuente a Daily Mail.

Cabe decir que estas publicaciones de Alexander aparecen luego de que Tristan Thompson presentara una demanda por difamación, solicitando una sentencia de 100,000 de dólares en contra de la mujer por sus continuas afirmaciones de que él es el padre de su hijo pequeño.