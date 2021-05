Edgar Valeriano: '​Me casé con el teatro y seguimos en relación'​

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Edgar Valeriano Anduray, el hondureño que ha marcado la historia de la cultura hondureña, compartió con EL HERALDO algunas facetas de su vida, su día a día y sus mayores motivaciones al seguir firme en el teatro, ese arte sobre tablas que transporta y emociona.

Como docente, director y actor de teatro Valeriano Anduray ha dejado una huella imborrable, pero esta vez nos centramos en su personalidad para indagar de dónde surge esa sonrisa contagiosa que anima a ver la vida diferente.

Se trata de un madrugador y adicto al café, quien después de años de estudio sigue eligiendo el escenario, una y otra vez. '​Me casé con el teatro y seguimos en relación'​, dijo el artista.

LEA: Chelato Uclés: El técnico y el humanista

Edgar Valeriano, periodista, actor y director de teatro en Honduras. Foto: El Heraldo



¿Cómo es su hogar?

Aunque es una pregunta bastante tradicional, Valeriano se llenó de alegría al hablar de esas cuatro paredes invadidas de energía positiva en las que ha vivido en los últimos años.

"Es una casa mágica que siempre tiene alimentos para quién llega. Se transforma igual que un escenario en un castillo inmenso, en un bosque, en el mar, en una disco, un bar, un hotel, en todo lo que querramos", contó el artista, quien también destacó un bar creado por su hermano Napoleón.

Su simpatía y nobleza le han permitido alojar a amigos y hasta desconocidos que brillan en el mundo del arte y que van de paso por el país. Edgar no lo piensa dos veces para brindar su mano amiga.

VEA: Cinco cosas que no sabías de Cecilia Rossell, Miss Honduras 2020

Algo que llama mucho la atención es que Allan Macdonald, Virgilio Guardiola, Dino Fanconi, Nano (Costa Rica), Deras, Bey, Carlos Midence, Dagoberto Posadas, Marvin Mendieta, Alejandra Chambasis, Rivas, Boanerges y Roberto Moncada son algunos de los grandes artistas que marcaron el hogar de Valeriano... '​El muro de la amistad'​, es un lugar dentro de la casa de Valeriano donde quienes lo visitan escriben su nombre en un ladrillo.

TAMBIÉN: Los Tigres del Norte llaman a sus fans a vacunarse contra la covid-19

"El muro de la amistad", en casa del periodista y director Edgar Valeriano. Foto: El Heraldo

Gustos musicales y pasatiempos

Versátil. Así se definen los gustos de Valeriano, quien se adapta a la música según la actividad que realice y las personas con quien comparte.

"Desde rancheras hasta música clásica. Escucho también canciones que no me gustan, pero eso no se los digo a mis acompañantes", dijo entre risas.

Entre sus pasatiempos destacan cocinar, bailar y visitar lugares. El actor reveló que su lugar favorito es el mar, "aunque no entre a sus aguas y no sienta la fuerza de sus olas, con el mar hemos conversado mucho, él me guarda muchos secretos, al igual que la luna".

También es amante de los mariscos y los colores oscuros.

"Creo que mi mayor defecto es que siempre lo dejo todo a última hora, pero es porque me gusta trabajar bajo presión"

ADEMÁS: Meghan Markle gana el resto de su demanda contra periódico británico

Relación familiar

Sus hijos Norma Gabriela y Edgar Gabriel Valeriano, hermanos Alfonso, Orbelina, Napoleón, Javier y Liz Valeriano, junto a su nieta Ainhoa Valeriano parecen ser los pilares de su vida, aunque aseguró que a veces "viaja en el tiempo a la casa de sus padres, quienes ahora radican en el cielo".

Edgar Valeriano junto a sus hijos, nieta y amigos. Foto: El Heraldo

Trayectoria

Aunque Honduras es un país donde ni el arte ni el periodismo es bien pagado, Edgar Valeriano hizo caso omiso y estudió ambas carreras.

Se ha desempeñado como profesor de teatro infantil en centros educativos capitalinos y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Además, en 1990 Edgar Valeriano junto a Fredy Cerrato, y Neptaly Amaya fundaron el Grupo Teatral Bambú (GTB), sumándose al elenco, Emilio Rovelo, Mariano Rodríguez, Danilo Lagos y Karla Núñez. En 1997 se incorporaron Luisa Cruz y Felipe Acosta para dar un giro importante a las actividades del grupo.

ES DE INTERÉS: 'Sus amables palabras y su apoyo significan mucho para mí', dice hija de los Gates tras separación

Integrantes de Grupo Teatral Bambú (GTB). Foto: El Heraldo

El talentoso artista también ha representado a la nación cinco estrellas en diferentes festivales y giras a nivel nacional e internacional, ha incursionado en cine en las películas “El Chele”, “Cuentos y leyendas de Honduras” y “Morazán”, sin dejar de lado sus actuaciones para radioteatros y la televisión.

En el año 2007 obtuvo su título de periodista y desde ese entonces logró laborar en distintos medios de comunicación, donde potenció el teatro y todas las novedades que trae consigo.

Actualmente, Edgar Valeriano imparte la asignatura “Teatro en Honduras” y también es director del Teatro Universitario Lucem Aspicio del Departamento de Arte de la UNAH, cargo que desempeña desde el 2012.

VEA: Will Smith aumenta de peso durante la pandemia: 'En la peor forma de mi vida'

Futuro en el escenario...

"De aquí a 10 años… espero estar con vida, con una mejor salud y me gustaría verme más viejo, pelón, con 60 años, actuando siempre en muchos escenarios del mundo con la misma energía y alegría de ayer", dijo el artista.

Además, expresó sus deseos por seguir aportando conocimientos con el mismo entusiasmo.

"Este año espero terminar mis estudios de maestría en Teatro y Artes Escénicas, estrenar la obra “ Yago” (Othelo, de William Shakespeare) del proyecto centroamericano “La ruta del acta” y retomar el montaje del GTB “Edipo Rey” y con eso es suficiente y bastante para lo que resta del año", finalizó.

El artista junto a su nieta Ainhoa en uno de sus lugares favoritos: el mar. Foto: El Heraldo

TE PUEDE INTERESAR: Hermano de Cristian Castro 'explota' contra serie de Luis Miguel