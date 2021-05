Los Tigres del Norte llaman a sus fans a vacunarse contra la covid-19

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los Tigres del Norte se arremangaron las camisas para vacunarse contra el coronavirus, y ahora invitan a sus seguidores a seguir el ejemplo.



“Entusiasmadamente decidimos recibir las vacunas covid-19 para la salud y el bienestar de nosotros mismos, nuestras familias, y esperamos que todos nuestros fans se unan a nosotros”, dijo la banda en un comunicado emitido el jueves por la noche.

“Cuanto más rápido nos vacunen a todos, más pronto nuestros seres queridos estarán mejor protegidos, y podremos empezar a reunirnos de nuevo para celebrar en grande nuestra música, nuestra cultura y mucho más”, agregó



La emblemática banda de música norteña también documentó su vacunación en un anuncio de servicio público lanzado en días recientes en el que hablaron en una combinación de inglés y español, con subtítulos disponibles en ambos idiomas.



“Verdaderamente casi no se siente, casi no sentí nada. Me sentí contento”, dice el vocalista y acordeonista Jorge Hernández en el video tras recibir la vacuna. “Tenemos que estar seguros de que estamos bien, de que tenemos la oportunidad de estar seguros”.



“Lo que le puedo decir a los campesinos, a los paisanos, es que es muy muy importante recibir la inyección y no tener miedo, porque cuanto más saludable estés, más saludable te vas a sentir”, expresa por su parte el bajista y vocalista Hernán Hernández.

El anuncio, producido por Los Tigres con el programa Listos California de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) junto a la Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC) y la Fundación Nacional Hispana para las Artes, es parte de la serie web InformaGente y puede verse en YouTube y el cibersitio de Listos California.



“Esta crisis de covid nos ha quitado demasiado pronto a muchos de nuestros seres queridos y nos ha mantenido aislados del resto de nuestras familias ya por mucho tiempo”, dijeron Los Tigres del Norte en su misiva del jueves. “Afortunadamente, hay un camino muy claro para que avancemos hacia un mejor mañana, juntos de nuevo, vacunándonos”.



