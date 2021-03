Danna Paola confiesa la razón por la que dejó "Élite"

BARCELONA, ESPAÑA.-La carga de trabajo que llevaba mientras realizaba la serie "Élite" fue una de las razones que orilló a Danna Paola a dejar la exitosa serie de Netflix.



Así lo confesó la famosa actriz mexicana durante una entrevista con el programa español El Hormiguero 3.0.



“Yo venía jugando al 'Hannah Montana' porque dividía mi vida entre ser actriz y ser cantante al mismo tiempo”, aseguró ante las cámaras del famoso show.

Y es al mismo tiempo que participaba en la grabación de la tercera temporada, estaba produciendo su sencillo "Mala Fama" uno de los más exitosos de su carrera y el que ella misma considera un "boom" que la posicionó en la música.



“Me gusta trabajar y dar mi cien por ciento y mi trabajo y no me podía dividir”, se lamentó.



“Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”, contó entre risas.

“Fue complicado llevar esa doble vida. Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y al final, en este caso, Lucrecia vivía en mí”, confesó la cantante.



Sin embargo, tuvo que decidir entre la actuación o el canto y fue cuando sus canciones comenzaron a ganar premios que supo qué era lo que debía hacer.



“Entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decir que no a Élite 4″, contó Danna Paola.

