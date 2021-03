Aseguran que Britney Spears planea una entrevista con Oprah Winfrey  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Han pasado varios años desde que Britney Spears dio una entrevista sobre su vida, pero de acuerdo con Entertainment Tonight, la cantante está planeando brindar una exclusiva con la conocida Oprah Winfrey.



Según la publicación de medio, tras la publicación del documental “Framing Britney Spears" la "Princesa de pop" decidió que es momento de contarle a todos lo que en realidad pasó y está pasando con la pelea legal que tiene con su padre.



La fuente citada por Entertainment Tonight, aseguró que Britney ya habría elegido a Oprah para darle la exclusiva. “Ella siempre ha odiado dar entrevistas, pero si decide dar ese paso sería con Oprah como entrevistadora”.

“Britney ha considerado hablar en el pasado, pero en gran medida porque no le parecía correcto que otras personas cuenten su propia historia”, añadió la fuente.



El medio también detalla que hasta ahora no hay un plan trazado para la entrevista, pero que la artista sí está dispuesta a contar todo.



"El lanzamiento del documental generó una nueva ola de amor hacia ella. Si bien no ha podido hacer cambios en su tutela, ha recibido millones de mensajes en las redes y se siente mucho más comprendida”, asegura la fuente cercana a la "Princesa del pop".

