VIDEO: Britney Spears muestra cómo se fracturó el pie bailando

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears compartió en Instagram el doloroso momento en el que se fracturó un pie mientras bailaba, llena de energía, frente a la cámara.

En el video, que ya acumula más de seis millones de reproducciones, se observa a la intérprete de Baby one more time vestida con un top amarillo y un short negro mientas realiza giros y saltos.

LEA: Canadá toma drástica medida con seguridad de Harry y Meghan Markle

Repentinamente la artista se resbala al intentar hacer un paso. La grabación incluso logra captar el fuerte ruido en su pie.

“No había bailado en seis meses, así que en este punto estaba llena de ímpetu y sí, ya sé que estoy descalza ... no se rían, pero me agarró mejor al suelo de esa manera. PD. Pueden escuchar aquí cuando me rompí el pie”, confirmó la propia cantante al compartir la grabación.

ADEMÁS: Famosas que mostraron sus estrías y celulitis

Los fans corrieron a dejarle mensajes de ánimo entre los que destaca el de la actriz Selma Blair: “Eres adorable. Recupérate, ángel”, le dijo.