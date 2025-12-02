Elizabeth Olsen se diluye en un triángulo amoroso en Eternity: ¿Con quiénes?

La razón, dice Freyne, es que bajo todas las capas de surrealismo que envuelven la trama, en el fondo la película trata temas muy humanos y con los que cualquier persona se puede sentir identificada. "Creo que todos hemos tenido más de un amor en nuestras vidas. Todos hemos vivido una vida y todos nos hemos planteado preguntas del tipo '¿Y sí...?' Y la película era una manera de explorar todas estas cosas y cómo el amor cambia conforme envejecemos", cuenta.