Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre, confirma el registro federal de EEUU

El registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos confirma que Juan Orlando Hernández figura como liberado desde el 1 de diciembre de 2025, tras el anuncio de indulto del presidente Donald Trump. El exmandatario cumplía condena por narcotráfico en Nueva York.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 09:17
El Heraldo Videos