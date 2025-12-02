Indulto de JOH
Inicio
Multimedia
Videos
Videos Honduras
Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre, confirma el registro federal de EEUU
El registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos confirma que Juan Orlando Hernández figura como liberado desde el 1 de diciembre de 2025, tras el anuncio de indulto del presidente Donald Trump. El exmandatario cumplía condena por narcotráfico en Nueva York.
Jefry Sánchez
seguir +
02 de diciembre de 2025 a las 09:17
El Heraldo Videos
Videos Honduras
La caída de Libre: 20 razones que explican su derrota electoral
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Nasralla asegura estar por encima del PN y rechaza negociaciones con "Mel" Zelaya
José Valeriano
Videos Honduras
Elecciones generales 2025: Salvador Nasralla niega contacto con Libre
David Romero
Videos Honduras
Candidato del PL, Salvador Nasralla, habla del empate con Asfura y descarta conversaciones con Libre
José Valeriano
Videos Honduras
Congreso: nacionalistas y liberales se perfilan con mayoría calificada
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Libre pierde representación en Choluteca: Enrique Arias no obtiene curul
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Nasry Asfura llama a la calma: “Yo no vengo a proclamar nada”
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Rafael Canales confía en repunte liberal y asegura un triunfo electoral
José Valeriano
Videos Honduras
Partido Liberal suspende conferencia de prensa; Nasralla se mantiene en reuniones
José Valeriano
Videos Honduras
Participación histórica en Honduras: Jóvenes y adultos mayores acuden a las urnas
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Sin aglomeraciones: hotel donde operó el CNE permanece bajo resguardo policial
Lesly Chambasis
Videos Honduras
OEA recibe respaldo de EE. UU. mientras Honduras registra alta participación electoral
Jefry Sánchez