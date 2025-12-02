Nueva masacre deja tres hombres muertos en Victoria, Yoro

Yoro, Honduras.- Una nueva masacre se registró este martes -2 de diciembre- en el municipio de victoria, departamento de Yoro, donde tres personas perdieron la vida de forma violenta.

El hecho se reportó, específicamente, en la aldea San Isidro. Donde tres hombres fueron encontrados sin vida, con heridas de bala y tirados sobre el pavimento.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las tres víctimas, las autoridades policiales aún no han logrado determinar sus nombres o el de sus familiares.