Nueva masacre deja tres hombres muertos en Victoria, Yoro

Yoro, Honduras.- Una nueva masacre se registró este martes -2 de diciembre- en el municipio de victoria, departamento de Yoro, donde tres personas perdieron la vida de forma violenta.
El hecho se reportó, específicamente, en la aldea San Isidro. Donde tres hombres fueron encontrados sin vida, con heridas de bala y tirados sobre el pavimento.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de las tres víctimas, las autoridades policiales aún no han logrado determinar sus nombres o el de sus familiares.
De acuerdo con la información preliminar, podría existir una cuarta víctima, no obstante, tampoco ha sido confirmado por las autoridades.
El perfil de los delincuentes que cometieron el hecho violento sigue siendo desconocido. En la escena solo se encontraron los cuerpos de las víctimas, no había rastro de los sospechosos.
Vecinos que se encontraban en el lugar y se percataron de los cuerpos, fueron quienes alertaron a las autoridades policiales para que llegaran a la escena.
Momentos después, elementos policiales se abocaron al sitio para proceder con el levantamiento de los cadáveres y posteriormente comenzar con la investigación sobre el hecho.
Hasta el momento, no hay mayor información sobre el hecho. Es probable que, en las próximas horas, emitan más declaraciones al respecto.