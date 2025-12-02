  1. Inicio
  2. · Sucesos

Nueva masacre deja tres hombres muertos en Victoria, Yoro

Tres hombres perdieron la vida de forma violenta este martes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y de los causantes del delito

  • 02 de diciembre de 2025 a las 12:14
Nueva masacre deja tres hombres muertos en Victoria, Yoro

Se desconoce la identidad de las tres víctimas, las autoridades policiales aún no han logrado determinar sus nombres o el de sus familiares.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.- Una nueva masacre se registró este martes -2 de diciembre- en el municipio de victoria, departamento de Yoro, donde tres personas perdieron la vida de forma violenta.

El hecho se reportó, específicamente, en la aldea San Isidro. Donde tres hombres fueron encontrados sin vida, con heridas de bala y tirados sobre el pavimento.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las tres víctimas, las autoridades policiales aún no han logrado determinar sus nombres o el de sus familiares.

Entre máquinas y sangre: así hallaron cuerpos tras masacre en Yoro

De acuerdo con la información preliminar, podría existir una cuarta víctima, no obstante, tampoco ha sido confirmado por las autoridades.

El perfil de los delincuentes que cometieron el hecho violento sigue siendo desconocido. En la escena solo se encontraron los cuerpos de las víctimas, no había rastro de los sospechosos.

Vecinos que se encontraban en el lugar y se percataron de los cuerpos, fueron quienes alertaron a las autoridades policiales para que llegaran a la escena.

Momentos después, elementos policiales se abocaron al sitio para proceder con el levantamiento de los cadáveres y posteriormente comenzar con la investigación sobre el hecho.

Masacre dejó alrededor de cuatro muertos en gimnasio en Yoro

Hasta el momento, no hay mayor información sobre el hecho. Es probable que, en las próximas horas, emitan más declaraciones al respecto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias