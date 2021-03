Hija de Alicia Villareal revela la reacción de su madre tras el abuso sexual

CUIDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Con la revelación de Melanie Carmona, hija de Alicia Villareal que asegura haber sido víctima de abuso sexual por una persona cercana a la familia, miles de personas criticaron el supuesto proceder de la madre, pues aseguraban que no le brindó el respaldo necesario a la joven de entonces 17 años.



Melanie contó el indignante evento que vivió en 2016 a través de una publicación en su cuenta de Instagram en el marco del Día Internacional de la Mujer. De inmediato, su relato se viralizó y su padre, Arturo Carmona -que no sabía nada de lo ocurrido- amenazó con proceder legalmente contra el hombre que tocó inapropiadamente a su hija y que estuvo a punto de violarla.



Sin embargo, los internautas arremetieron contra Alicia Villareal, pues criticaron que no haya denunciado legalmente al hechor si en el testimonio la joven dice que lo primero que hizo tras huir fue llamar a su madre y a su padrastro para contarles lo ocurrido.



Además, muchos creen que se refiere a su madre la parte del relato que dice: "Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa. Que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto. Que qué van a pensar en la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé".

También otra parte del doloroso texto en el que explica que: "Tuve que contener mi llanto y hacerme la fuerte todas las veces que tuve que verte y ver como a todos los que sabían se les había olvidado lo que pasó, ver como te trataban, como si no hubieras hecho nada, como si no fueras un abusador".



Pero ante los comentarios contra la cantante de música regional, la chica aseguró que su mamá y Cruz (su padrastro) "estuvieron ahí en todo momento".





En vista de que nada aminoraba los ataques contra su madre, la joven modelo optó por compartir una fotografía en la que aparece con su progenitora y se limitó a escribir: "Te amo, mamá".

Y por si alguien todavía tenía dudas sobre el respaldo que Melanie tuvo por parte de su madre, grabó un video en el que dio más detalles y dijo "No fue mi intención exponer a mi mamá ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque sí lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado".



"Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó”, aseguró, además de sostener que Villareal sí la motivaba a hablar del tema publicamente o al menos con su padre.

