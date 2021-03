Demandarán al abusador de Melanie, hija de Alicia Villarreal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El abuso cometido contra Melanie Villareal Carmona, hija de la cantante Alicia Villareal y del actor y empresario Arturo Carmona, ha sacudido la farándula mexicana y la familia de la joven.



La modelo de 22 años reveló que en 2016 una persona a quien ella consideraba su "hermano mayor" intentó abusarla, metiendo sus manos dentro de su short cuando ella estaba durmiendo.



La joven conmemoró el Día Internacional de la Mujer hablando por primera vez sobre su abuso de manera pública a través de su cuenta de Instagram, donde dijo que el evento traumático ocurrió en noviembre de 2016 y solo su madre y su padrastro sabían lo ocurrido.

Su padre biológico, Arturo Carmona, se enteró de todo al leer la desgarradora publicación y no dudó en escribirle el siguiente mensaje: “Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto. Me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”.



La expareja de Alicia Villareal parece decidido a cumplir su última aseveración y más tarde emitió un comunicado en donde además de dejar claro que ni él ni su familia volverán a tocar el tema, ya se encuentran realizando los procesos legales correspondientes en busca de justicia.

"El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija ayer, en consecuencia hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes. Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo, el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación", escribió.