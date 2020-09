Miguel Bosé cierra sus redes sociales porque "coartan y manipulan" su libertad de expresión

MADRID, ESPAÑA.- El cantante Miguel Bosé había generado una ola de misterio y especulaciones luego de que el domingo pasado desapareciera de repente de todas sus redes sociales donde acumulaba millones de seguidores.



Las teorías iban desde que las plataformas le habían dado de baja por sus polémicas publicaciones hasta preguntas sobre el estado de salud del cantante español.



Pero en las últimas horas, las dudas fueron aclaradas, luego de que se pronunciara su equipo de abogados a través de un explícito comunicado.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales”, dice la nota.



La decisión, según continúa explicando el escrito, se debe a que el intérprete de "Amante bandido" siente que las políticas de privacidad, seguridad y convivencia de las redes sociales coartan y, de cierta forma, manipulan su libertad de expresión.



"No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, reza literalmente el texto.

Finalmente, explica que Bosé no cree que sea necesario mantenerse activo en dichas redes sociales en este momento, porque considera que hay usuarios ficticios y otros que actúan bajo intereses de terceros "quebrando el sano debate sobre cualquier cuestión".

Origen de la inconformidad

El cantante de 64 años, se ha mantenido escéptico desde que se anunció la pandemia del coronavirus en Europa, a inicios de 2020.

Pero a partir de junio, desde sus cuentas oficiales dejaba saber sus posturas sobre que el covid-19 y la tecnología 5G son parte de una "operación de dominio mundial".



A través de tuits con etiquetas como: #yosoyLaResistenciaAcababa y otras publicaciones en donde incitaba a la formación de una protesta contra el uso de mascarillas en España, la cual se realizó el 16 de agosto y a la que finalmente no asistió, dejaba ver su incredulidad en el coronavirus, sus riesgos y la eficacia de las medidas para contenerlo.



Finalmente, el pasado jueves, Facebook e Instagram incluyeron avisos sobre información parcialmente falsa en dos videos subidos por el cantante en alusión al uso de mascarillas, lo cual habría sido el detonante para su más reciente decisión.

