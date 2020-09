Miguel Bosé desaparece de todas las redes de sociales

MADRID, ESPAÑA.- Los perfiles de redes sociales de Miguel Bosé han desaparecido de manera misteriosa.

El cantante español ya no figura ni en Twitter ni en Facebook, ni en Instagram hay rastro alguno del artista, que últimamente alcanzaba más notoriedad a través de sus teorías conspiranoicas sobre el coronavirus y las nuevas tecnologías que por su música.



Meses atrás, Bosé protagonizó varias polémicas relacionadas con la pandemia de covid-19. En una serie de mensajes aseguraba que tanto la vacuna contra el coronavirus como la tecnología 5G formaban parte de una "operación de dominio mundial", orquestada desde la sombra por Bill Gates y sus secuaces, y eso causó gran polémica.

Más recientemente en Madrid apoyó una protesta por el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos. Difundió pare ello un video en el que animaba a la ciudadanía a acudir a la movilización, con frases como "ahí nos vemos todos" u "os espero a todos allá", y concluía la grabación diciendo: "Yo soy la resistencia". Evento al que al final no asistió.

Ya no hay manera de acceder a sus perfiles en los que difundió sus controvertidas opiniones.







Luego de ello Facebook e Instagram habilitaron una alerta sobre Miguel Bosé, indicando que la información que contenía era "parcialmente falsa", según "verificadores de datos independientes". El mensaje aparecía sobre el video e impedía reproducirlo hasta que el usuario pulsaba un botón de consentimiento.



Ya no hay manera de acceder a sus perfiles en los que difundió sus controvertidas opiniones. "Esta página no está disponible", se lee en Instagram. "Este contenido no está disponible en este momento", dice Facebook. "Esta cuenta no existe", se lee en Twitter.

Para muchos de sus seguidores la decisión es parte de su entorno cercano para proteger su imagen pública, lo cierto es que la desaparición de sus perfiles virtuales es aún un misterio.