"Nada de novios en la eternidad": la foto inédita del viudo de Hiromi con su bebé

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Fernando Santana, esposo de la fallecida cantante mexicana Hiromi Hayakawa, compartió una inédita imagen donde aparece cargando a su recién nacida, quien también murió durante el parto.



Santana utilizó su cuenta de Instagram para mostrar lo que sería la despedida de su hija Julieta. En la foto, el viudo de Hiromi sale cargando a su bebé a quien observa con ternura.

"Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo. Dije que sólo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primer bebé que cargué recién nacida hoy te he pensado mucho, quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón y así será por siempre", escribió Santana en la descripción de la instantánea.



El devastado padre también agregó: "Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas eh, porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita".



Santana tras la muerte de su esposa e hija aceptó que tenía pensamientos suicidas, sin embargo, el apoyo de sus familiares lo hizo recapacitar.



Para tener presentes los recuerdos de su esposa, Santana postea constantemente imágenes donde aparece junto a ella.

Una de las últimas es dode la tambíen actriz aparece mostrando su barriga. En la misma su esposo escribió: "Siempre estás presente en nuestras vidas, te recordamos y te amamos cada día!!!! Les mando un beso con todo mi amor hasta dónde estén mis amores".