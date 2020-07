¿Quién fue Horacio Gómez Bolaños, el hermano de "Chespirito"?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Horacio Gómez Bolaños, quien interpretó a Godínez en la popular serie "El Chavo del Ocho", nunca quiso ser famoso y estar frente a las cámaras. Su gran sueño era ser futbolista, sin embargo, nunca hizo lo que deseó.



Horacio Gómez Bolaños era hermano de Roberto Gómez Bolaños, famoso por sus papeles de "Chespirito" y "El Chavo del Ocho".



Horacio incursionó en la actuación a petición de su hermano, sin embargo, prefería estar detrás de cámaras guiando el proceso de producción. También era el encargado de mercadeo, ya que con el éxito de la serie la venta de productos en torno al tema se disparó.

Godínez quería estar en las canchas y ser un gran futbolista, sin embargo, la vida y fama de su hermano lo llevaron por otro camino.



Y es que pese a tener un gran talento para la comedia, Horacio era muy tímido y no solía dar entrevistas. Actualmemte no existen muchas grabaciones del mexicano porque prefería no hablar durante las conferencias de prensa.



El actor murió el 21 de noviembre de 1999 de un ataque al corazón. Era un gran apoyo para su hermano Roberto Gómez Bolaños.

"Chespirito" se apoyaba en él para las cuestiones logísticas, pues cuando le preguntaron sobre algunas presentaciones internacionales de inmediato volteó a ver a su hermano Horacio para que le confirmara los datos.

Personajes

Horacio actuó en algunos episodios de "El Chavo del Ocho" y fue así que comenzó con algunos personajes hasta que, según IMDB, debutó como Godínez en el episodio Algodones de Azúcar, de 1972.



Según el mismo portal, Horacio Gómez Bolaños apareció en apenas 13 episodios del Chavo y en seis de "Chespirito", así como en un par de "La Chicharra".



Fue en "El Chapulín Colorado" donde tuvo más participaciones: 29 capítulos en donde daba vida a un detective y un ladrón, un cantinero, una estatua, un muerto o algo registrado como “Hombre #2”, “Cliente #3”, en fin, personajes que estaban muy lejos de ser estelares.