Anderson Cooper es papá, le da a su hijo un nombre especial 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Anderson Cooper es papá, un hito que el periodista dice que por mucho tiempo no creyó que alcanzaría.



Cooper anunció el nacimiento de su hijo Wyatt el jueves por la noche en su programa en CNN y en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. El bebé nació el lunes mediante vientre en alquiler, dijo el presentador de noticias, y lleva el nombre de su padre, quien murió cuando Cooper tenía 10 años.



"El lunes, me convertí en padre. Nunca antes había dicho eso en voz alta, y todavía como que me asombra", dijo Cooper durante la transmisión de "AC360".

El periodista dijo que sintió que era importante, en medio de las historias de quienes están sufriendo y muriedo debido a la pandemia del coronavirus, "aferrarse a momentos de alegría". El segmento incluyó varias fotos del recién nacido.



"Como un niño gay, nunca pensé que sería posible tener un hijo, y estoy agradecido con todos aquellos que allanaron el camino, y con los médicos y enfermeras y todos los involucrados en el nacimiento de mi hijo", escribió Cooper en Instagram. "Sobre todo, estoy agradecido con una extraordinaria madre gestante que llevó a Wyatt, y cuidó de él con cariño y ternura, y lo trajo al mundo".



Cooper, de 52 años, dijo que lamentaba que sus padres y su hermano no estuvieran vivos para conocer a su hijo. La madre de Cooper, Gloria Vanderbilt, murió en julio a los 95 años.



En su mensaje en Instagram, Cooper incluyó una foto en la que aparece alimentando a su hijo con un biberón.

El segundo nombre del bebé, Morgan, también está vinculado a su familia. Era uno de los nombres que sus padres consideraron para Cooper, según una lista que éste encontró recientemente.