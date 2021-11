"Cuenten voto por voto": nacionalistas instan a sus militantes a no decaer

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Inmediatamente después de que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitieran su primer informe con resultados preliminares, en los que se coloca como virtual ganadora con el 16% de los votos escrutados a la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, los líderes del Partido Nacional se pronunciaron y dijeron que no reconocen dicho informe, pues las actas en su poder les garantizan el triunfo.



"Estamos sorprendidos, pidieron un presupuesto, se les dio (al CNE) y no han dado más que un 16%, pero queremos ser reiterativos, falta todavía un 84% y así como ocurrió en Perú y en El Salvador, cuando se cuenten la mayoría de los votos, cuando las actas entren a la capital, se va a demostrar que el Partido Nacional, con Tito Asfura, ha ganado una vez más el proceso electoral", dijo el candidato a diputado Jorge Zelaya.

"Por lo tanto, es importante decirle a nuestra dirigencia que no se sienta debilitada bajo ninguna circunstancia, que su espíritu y su voluntad se mantengan al 100%, manténganse y cuenten voto por voto, que no les quepa ni la más mínima duda, que el Partido Nacional va a ganar. Por favor no abandonen las mesas", le dijo a la militancia que se mantiene en los centros de votación como miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).



Por su parte, Kilvett Bertrand mostró una gráfica en la que asegura que Xiomara Castro tuvo un crecimiento, pero "nunca superior a Papi a la orden".



"Esta elección la hemos ganado y como en 2017, cuando se cuente hasta la última acta, hasta el último voto, porque tanto vale el voto del más grande empresario como el del más humilde jornalero y cuando esos votos ingresen, ustedes verán que el gigante azul no ha decepcionado y es el que ha ganado las elecciones. Tendremos nuevo presidente con Papi a la orden, recuerden, como dice nuestro himno 'los azules marchamos adelante, sin ceder en la lucha jamás'", manifestó.

