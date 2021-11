Elecciones 2021: Apenas uno de cada tres candidatos políticos son mujeres

Haydi Carrasco/Faustino Ordóñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la mujer se ha abierto camino en la política, la paridad sigue siendo un reto. Hay decenas de ejemplos, pero el más claro se observa en la papeleta de presidenciables: hay 13 candidatos y de esos apenas dos son mujeres.



La ley exige igualdad y alternancia, pero la realidad es otra, dos tercios de los aspirantes a alcaldías, diputaciones y hasta la presidencia de Honduras son hombres.



La Unidad de Datos de EL HERALDO analizó las planillas de todos los partidos por departamentos y municipios (para diputados y alcaldes), respectivamente, sin embargo, de los 4,953 cargos tabulados apenas 1,630 son candidatas.

Esta cifra es dos veces inferior a la de los hombres que aspiran a las 298 municipalidades, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, pues suman 3,284 a nivel nacional.



Esto significa que apenas uno de cada tres candidatos es mujer (un tercio). Una carrera de dos contra uno, que históricamente ha colocado a más personas del sexo masculino en el poder: solo en el Congreso el 73% de los diputados elegidos en el periodo 2018-2022 fueron hombres.



La diputada Doris Gutiérrez, quien ganó por primera vez una curul en el Congreso Nacional en 2005, lamentó que esto siga pasando, especialmente cuando la ley exige alternancia, pero quienes resultaron mayormente elegidos en las primarias del 14 de marzo fueron hombres.

“Apenas el 21% van de candidatas mujeres de las primarias a las generales”, subrayó.



En el nivel presidencial la situación no dista mucho, ya que solo dos mujeres aspiran a gobernar: Xiomara Castro (Libre) y Kelin Ninoska Pérez Gómez (Partido Frente Amplio). Dos mujeres contra 11 aspirantes, ya que el candidato de Honduras Humana, Milton Benítez, y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras, desistieron de sus candidaturas para apoyar a Castro.

Diputaciones

Aunque en las planillas hay alternancia, la carrera por ganar una candidatura en cualquiera de los tres niveles es más ventajosa para los hombres, quienes conforman más del 54% de puestos en las papeletas de todos los partidos para ganar una diputación de las 128 en contienda.



En total son 1,704 candidatos, incluyendo ocho casos de aspirantes de los que no se tuvo información porque no presentaron sus documentos.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) las planillas de los partidos donde aparecen los nombres, sexo y edad de cada aspirante, pero no tuvo respuesta. Para realizar este análisis EL HERALDO Plus revisó los datos de cada candidato para sacar la categoría de sexo.

Los análisis muestran que solo en Francisco Morazán, donde se eligen a 23 de los 128 parlamentarios, hay 322 aspirantes a una curul del Congreso (148 son mujeres y 173 hombres)



En Cortés, donde salen 20 diputados, la diferencia es de apenas un aspirante (139 mujeres y 140 hombres).



Existen casos como Gracias a Dios donde apenas dos de cada 10 candidatos son féminas. En Intibucá un tercio de los participantes en la contienda electoral son del sexo femenino. De los 18 departamentos, solo Atlántida y El Paraíso llevan más candidatas, pero la diferencia es mínima (dos o tres mujeres).

Para Doris Gutiérrez, quien complementa la fórmula presidencia de Xiomara Castro (una de las dos mujeres que buscan la presidencia de Honduras), esto se debe a un problema estructural porque “vivimos en una sociedad machista y misógina”.



Gutiérrez lamentó que muchas tienen capacidad y experiencia para asumir, pero si no hay forma de financiar las campañas “las posibilidades para las mujeres son menores”.



Incluso, al hablar de las candidaturas por partido, ninguno lleva igual número de candidatos al Congreso, ni siquiera los independientes que no participaron en las primarias y que la ley les exige alternancia.



La diferencia es abismal, especialmente en los partidos Nacional, Libre y Liberal, que en las primarias presentaron sus nóminas con 50% de candidatos hombres y 50% mujeres -respetando la paridad y alternancia (hombre-mujer o mujer-hombre)-, pero entre los ganadores hubo más personas del sexo masculino, por eso la diferencia es mayor en comparación con el resto de partidos minoritarios (que sí deben aplicar la paridad).

Alcaldías

Si al hablar de las diputaciones no se observaba paridad, en las alcaldías la situación es tres veces peor.



Para ganar una de las 298 municipalidades, el CNE registró 3,236 aspirantes a alcaldes o alcaldesas, pero apenas tres de cada 10 son mujeres. Esto está ligado a la normativa que exceptúa la obligatoriedad de la alternancia y paridad en la fórmula de candidatos a alcaldes y vicealcaldes. “La alternancia y paridad en las corporaciones municipales aplica a partir del primer regidor”, menciona el artículo 75 de la Ley Electoral.



Bajo este libre albedrío, en los municipios de Francisco Morazán se registraron más de 100 féminas como aspirantes, contrario a los 222 hombres. Una de las valientes es Ana Castro (Pinu), una de las dos mujeres que compiten por la alcaldía capitalina frente a otros 10 candidatos hombres.

En Valle ocurre lo mismo, de cada 10 candidatos solo dos son féminas, mientras que en Cortés, que tiene 12 municipios, 27 mujeres compiten contra 116 hombres.



La diputada por el departamento de Intibucá, Olivia Zúniga, lamentó que sean pocas las mujeres alcaldesas o que aspiran a serlo.



Por ejemplo, de los 298 aspirantes a una alcaldía que lleva el Partido Libre, solo el 16% son mujeres, mientras que en el Partido Nacional la cifra apenas alcanza el 10% (una de cada 10 candidatos es mujer). Entre los liberales, la situación no es nada diferente, ya que solo el 7% de los 298 aspirantes son del sexo femenino.

“Las alcaldesas han ido disminuyendo, solo las ponían de vicealcaldesas, había más del 90% de vicealcaldesas, pero las vicealcaldesas no tienen poder de decisión. Vamos a esperar ahora que entren más regidoras, por lo menos”, especificó Doris Gutiérrez.



La actual diputada por el Pinu dijo que para que exista un 50% de representación femenina debe aplicarse la cuota preferencial, donde unl 50% lo conforman las mujeres más votadas y la otra mitad los hombres con más marcas.

