Congreso Nacional dio 57 millones en viáticos a diputados; pese a sesionar virtualmente

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar del decreto que obligaba a las instituciones a revisar sus presupuestos en 2020 y a que no se sesiona de forma presencial desde el inicio de la pandemia, el Congreso Nacional destinó al menos 57.6 millones de lempiras para pago de viáticos a los diputados el año pasado.

Así se desprende de un análisis realizado por EL HERALDO a los documentos de ejecución presupuestaria del Poder Legislativo correspondientes al 2020 y disponibles en su portal de transparencia. La partida para viáticos y pasajes de los parlamentarios es una de las más significativas a revisar porque se mantuvo sin variaciones drásticas durante el año pasado, pese a que no se convoca a sesión presencial desde el comienzo de la emergencia.

Cada mes se destinaron no menos de cuatro millones de lempiras en este rubro para los parlamentarios y hubo meses que hasta ascendió a cinco millones, según los documentos.

Viáticos en pandemia

El pago de viáticos y pasajes a favor de los congresistas, que se entrega bajo el argumento que los funcionarios gastan por movilizarse a las sesiones, consta en varios documentos.

“Diputados como el de La Mosquitia, Islas de la Bahía y Ocotepeque les dan ese plus por su condición, pero como las sesiones son virtuales, no tendría por qué haber ese tipo de gastos”, expuso el abogado y analista Raúl Pineda.

Esos desembolsos pueden verificarse en los registros de estado de resultados, el presupuesto mensual ejecutado y la ejecución del presupuesto por clase de gasto del Congreso Nacional.

Debido a que ofrece una mirada más detallada, EL HERALDO realizó este análisis con los documentos de ejecución por clase de gasto, bajo el código de objeto 262-10.

En estos renglones consta que, en efecto, la partida de viáticos se mantuvo casi invariable para los diputados de los distintos departamentos en 2020.

Por ejemplo, en enero del año pasado se hizo efectivo el pago de unos 4.5 millones de lempiras a los parlamentarios en concepto de viáticos.

Para marzo, cuando la pandemia llegó a Honduras y el país empezó un histórico confinamiento, el Legislativo dio 5.2 millones por viajes.

La cuarentena empezó el 16 de marzo, pero —según registros— el Poder Legislativo tuvo su primera sesión virtual hasta el 24 de abril. En ese mes, la erogación para viáticos fue de 4.5 millones de lempiras. Mientras que los restantes meses del año, esa partida no bajó de 4.4 millones, a pesar de que los diputados nunca fueron convocados a una sesión presencial en Tegucigalpa u otra ciudad desde entonces.

“No hay movilizaciones ni consumo de alimentos, entonces no hay justificación si se hicieron esos gastos adicionales”, opinó Pineda. A quienes más dinero se les transfirió por este gasto fue a los congresistas de Francisco Morazán, grupo que recibió en su conjunto en los 12 meses del año pasado al menos 6.2 millones de lempiras. Luego están los parlamentarios de Cortés, con 5.6 millones de lempiras.

Sin embargo, la mayor parte del pastel recae en los viáticos sin un departamento especificado, ya que cada mes osciló entre 1.5 millones de lempiras.

No obstante, en otros documentos el gasto en viáticos y pasajes a nivel de todo el Congreso aparece con una cifra más elevada, por arriba de los 12 millones de lempiras mensuales.

Extraña que el renglón de fondos asignados a los parlamentarios aparezca también con un número más alto que el reflejado en otros detalles, por lo que podría incluir otros beneficios.

“Ese es un gasto indebido, irreparable. Hay que ver si el gasto es de manera encubierta porque casi siempre pasa eso a través de los bonos de combustible y de transportación. Lamentablemente hay mecanismos en el que se puede encubrir ese tipo de gastos”, recalcó Pineda.

Les cae automático

Una explicación obtenida por este rotativo, en voz de los propios parlamentarios, sobre el tema es que la asignación queda indexada al pago de salarios.

“Eso de los viáticos es un pago que se realiza normalmente y que está sistematizado en el sueldo de cada uno de los diputados. Eso se ha estado realizando y si ustedes lo tienen ahí, pues esto se ha estado dando a todos los diputados”, expresó Rony Martínez, parlamentarios de El Paraíso por el partido Libre.

“Lo normal sería que no se pagara eso, porque no estamos sesionando presencialmente”, consideró. Mientras que la congresista Doris Gutiérrez (Pinu) reaccionó con asombró: “¿Viáticos?”. “Lo que principios de la pandemia, en el 2020, lo que el Congreso Nacional les puso en la cuenta a los diputados fueron 50 mil lempiras, que fue un escándalo (...) yo los liquidé, pero de viáticos no me doy cuenta”, aseguró.

EL HERALDO intentó obtener la versión de Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, pero hasta la hora de cierre no se obtuvo una respuesta

Gutiérrez confirmó, en todo caso, “se dan unos gastos por combustible y todo eso, ellos (los diputados) lo que dicen que aquí (Tegucigalpa) no han venido, pero en sus comunidades han andado visitando la gente y todo, pero yo no sé si eso se lo ponen mensual o cómo es que les ponen, de eso yo no sé”. Esa discrecionalidad es la que ataca Pineda, porque abre la puerta a manejos opacos. “El negocio es que el Congreso no está reglamentado en cuanto a gastos de viáticos. Debe haber un reglamento para toda la institución”.

