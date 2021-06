"La mejor vacuna para el pueblo es tener empleo", dice Chávez en relación a las ZEDE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del Partido Nacional, David Chávez, se refirió este miércoles al polémico tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en el país y enfatizó que todo lo que genere empleo será bien recibido.

En los últimos meses el tema de las ZEDE ha hecho eco en la sociedad, puesto que sus construcciones son consideradas inconstitucionales, según expertos.

Desde su aprobación por el Congreso Nacional en 2013, solo ha generado cuestionamientos y zozobra en la población. Pero, para Chávez estos reclamos solo forman parte de una estrategia de oposición que busca su beneficio de cara a las elecciones generales de noviembre.

"Lo que entendemos es que hay una campaña de la oposición que quiere que la política de empleo fracase en el gobierno porque con eso quieren conseguir votos. ¿Cuál es la mejor vacuna para el pueblo hondureño? Tener empleo", señaló durante una entrevista con HCH.

Asimismo, afirmó de forma muy tajante que los "grupos poderosos en el país" no han sido capaces de generar oportunidades laborales a los hondureños, siendo el único proveedor de oportunidades el Estado.

"Hay inversionistas muy buenos en el país, ahí se concentra la generación de empleo. Los grupos poderosos de este país -en su mayoría- dependen de los negocios que tienen con el Estado, no han sido capaces de generar empleo", aseguró el parlamentario.

En cuanto a la controversia de 'vender la soberanía nacional', dijo que en ningún momento se estaba poniendo en peligro.

"Las tierras son de la inversión privada, no es que el Estado de Honduras les va a dar tierras, es local", expresó. Además, "no se están creando jueces, sino que (así) como existe el Juzgado de Tatumbla va a existir un juzgado en esa Zede, pero regido por el Poder Judicial. No es otra jurisdicción u otra competencia, es para que tengan su seguridad jurídica".



Finalmente, concluyó diciendo que la oposición política "no tiene la capacidad moral de estar criticando (...) Lejos de ser una posición constructiva es de destrucción, porque no quieren que hayan empleos en el país. Mientras sean empleos para los hondureños yo no tengo problema".

El gobierno quiere que la ONU apoye las ZEDE

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional respondió a la ONU y argumentó que es deber del gobierno de Honduras buscar alternativas para superar la crisis económica que afecta al país con la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Todo surgió en respuesta a lo expresado por la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras (ONU), sobre su preocupación al marco constitucional y legal de las ZEDE.



La Cancillería expresó mediante un comunicado que “instamos a la Comunidad Internacional, en especial al sistema de la ONU, a apoyar en la construcción de las iniciativas que propician el desarrollo en la República de Honduras".

