Mireya Agüero: 'Hay una urgencia de generar un clima de confianza y credibilidad internacional del país'

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De una relación de amistad de hace cinco décadas surge su incursión en la política y, como diplomática de carrera con rango de embajador, a través de sus contactos ha logrado distinguir la urgencia en la generación de un clima de credibilidad y confianza internacional con el buen uso de los recursos del Estado por parte de la nueva administración pública.

La abogada Mireya Agüero es la candidata a primera designada presidencial por el Partido Nacional, quien aseguró que “sí hay una urgencia de generar un clima de credibilidad y confianza internacional con el buen uso de los recursos del Estado, y que tenemos que hacer un trabajo para volver a atraer a inversionistas extranjeros que crean que estamos revisando, que hay que poner en orden nuestra casa, con una inversión pública responsable, priorizada”.

La restauración de la democracia ciudadana al igual que la revisión y mejora de las instituciones son parte de sus propuestas, coincidiendo con los planteamientos del presidenciable Nasry Asfura en su plan de gobierno. Agüero, que se desempeñó como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le concedió una entrevista a EL HERALDO en la que se refirió a su aspiración, así como a otros asuntos que están dentro de los ámbitos de sus competencias.

LEA: 'La inversión debe dirigirse a mejorar barrios y colonias'



A continuación la entrevista:







Al ser una diplomática de carrera, ¿qué la motivó a incursionar en política como primera designada en la fórmula presidencial del Partido Nacional?



Fue una decisión meramente personal, esto en realidad no tiene que ver necesariamente con mi servicio público anterior, sino que tiene que ver con una amistad de 50 años con el candidato. Conocí a “Tito” Asfura el mismo día que conocí a mi esposo, entonces es una vieja relación de amistad, más que una relación creada por algún vínculo de tipo político; en esta confianza y relación que tenemos bastante estrecha es que decidí decirle que sí cuando él me planteó la necesidad que lo acompañase en esta empresa.



TAMBIÉN: Jorge Aldana propone una capital con agua y con una administración transparente



¿Cuáles son sus propuestas en las áreas prioritarias que deben ser atendidas por el próximo gobierno?



Tenemos que trabajar básicamente en seis áreas, en restaurar la democracia ciudadana en Honduras. Hay una falta de credibilidad en el sistema democrático del país y “Tito” Asfura con esta idea que tiene de una democracia ciudadana vivida desde las municipalidades me parece que es una fórmula interesante cuando él habla con tanta insistencia de la descentralización municipal como eje de ejecución de proyectos locales de desarrollo, llámese temas de salud, educación, de infraestructura y todos estos ejecutados con transparencia, con eficiencia y como una rendición de cuentas la más cercana a los que deben ser servidos. Hay que ir creando una cultura de transparencia, espacios donde el manejo de los fondos públicos, la buena ejecución de los proyectos con base en resultados sea lo que cuenta. Creo que todas las instituciones deben ser objeto de revisión y de mejora, que haya procesos de perfeccionamiento.



ES DE INTERÉS: Elecciones generales 2021 serán las más caras de los últimos 40 años



¿De qué forma se puede fortalecer la cooperación internacional y mejorar el servicio exterior?



Hay que repensar el mantenimiento y fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación con todos los países, es decir continuaremos teniendo y expandiendo relaciones diplomáticas, pero en particular con países que promueven y practiquen valores democráticos; la cooperación al desarrollo será parte de un programa de política exterior.







¿Piensa tener un mayor protagonismo en el ejercicio de su cargo en relación con los designados actuales?



No podría hacer una comparación, le soy sincera, por una parte no he seguido de cerca, estaba en un verdadero retiro en que no he seguido muy de cerca cuáles son las funciones específicas de cada uno de los designados presidenciales actuales. Si veo un escenario hipotético en el que el pueblo hondureño decide que “Tito” Asfura acceda a la primera magistratura de la nación, yo esperaría que él hiciera uso de mis talentos y de mi historia profesional porque sería en donde mejor podría tal vez servir a la patria.



+: Por primera vez, escrutinio de votos será público el 28 de noviembre



¿Considera que la figura del designado presidencial se debe de mantener o hay que volver al cargo de vicepresidente de la República?



No me decantaría ni por un escenario ni por otro, creo que los dos tienen algunas ventajas siempre y cuando el presidente de la República en funciones deposite en cada una de estas personas las suficientes funciones para que el cargo efectivamente tenga un peso dentro de la administración pública.

+: Más del 70% de alcaldes hondureños van detrás de la reelección