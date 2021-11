Tres fuerzas políticas van a ocupar 6,097 cargos en las Juntas Receptoras de Votos

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La denominación de Mesas Electorales Receptoras (MER) quedó en el pasado y, aunque en esencia son lo mismo, su composición ya no permite que todos los partidos políticos inscritos tengan a un representante de forma permanente durante la justa democrática.



Se trata de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), uno de los organismos electorales creados en la Ley Electoral vigente, donde tendrán predominio las fuerzas políticas más votadas en el nivel presidencial de las últimas elecciones primarias.



Los delegados del Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal ocuparán 6,097 cargos como presidentes, secretarios y escrutadores de las dependencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) que reciben los votos, además de llevar a cabo su conteo, según la distribución realizada y notificada a estas fuerzas políticas, verificó EL HERALDO.

Lo anterior implica que de conformidad con el artículo 46 de la normativa en materia electoral se hizo una repartición proporcional basada en una progresión aritmética del 33.3% para estos institutos.



Mientras que para el resto de los 11 partidos inscritos se efectuó una asignación en las dos vocalías siendo designadas por rotación, iniciando con las organizaciones de mayor antigüedad.



De las 18,293 JRV que se instalarán en 5,755 centros de votación, estas instituciones (en su mayoría minoritarias y otras emergentes) en 1,663 de ellas tendrán representación, cuya distribución por establecimiento habilitado para ejercer el sufragio ya fue remitida por el ente electoral.

Más de 5.1 millones de votantes están convocados a las urnas. Foto: El Heraldo



Pretensión

Previo a la aprobación de la nueva Ley Electoral en el Congreso Nacional, los cachurecos pretendieron que las conocidas como organizaciones políticas pequeñas formaran parte de las juntas, situación que ocasionó el rechazo de la oposición debido a que beneficiaría al oficialismo.



Al final lo que se iba a tornar insostenible al poner a 28 miembros por JRV se solventó cuando el tripartidismo logró alcanzar consensos, pero provocó la no aceptación del resto de organizaciones políticas, incluso de las que no tienen diputados en el Poder Legislativo.



Las autoridades de varios institutos emergentes y minoritarios interpusieron a inicios de junio pasado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la disposición que contiene el novedoso instrumento jurídico que vino a reemplazar el marco legal de 2004, alegando que la Constitución de la República les garantiza igualdad de condiciones.

Hasta el consejero presidente Kelvin Aguirre ha participado en las inducciones a instructores para estos organismos. Foto: El Heraldo

Retraso y notificación

Si bien, desde el pasado 29 de septiembre (cuando faltaban 60 días para las votaciones generales venideras) el CNE debió distribuir los cargos de manera equitativa de las Juntas Receptoras de Votos, hasta hace poco se cumplió con esta actividad estipulada en el cronograma electoral.



“Al Partido Nacional le corresponde el 33.3% de los secretarios de las juntas a nivel nacional, el 33.3% de los presidentes y el 33.3% de los escrutadores e igual proporción le corresponde a Libre y al Partido Liberal”, precisó a EL HERALDO el representante del partido de la estrella solitaria ante el Consejo Consultivo, Fernando Anduray.



El excandidato a designado presidencial por Libre, Lucky Medina, que funge como delegado de esta fuerza ante el Consejo Consultivo, aseguró que todas las organizaciones políticas, alianzas y candidaturas independientes tendrán representantes en las JRV el próximo 28 de noviembre, pero en diferentes condiciones.

Solo en alrededor de un 20% de participación en los puestos de esos organismos electorales podrán estar los miembros de los institutos no tradicionales,indicó el secretario ejecutivo del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Denis Gómez, a este rotativo.



Mencionó que “solo comunicaron que al Pinu le toca la vocalía uno y dos en tales lugares a nivel nacional. Se mandó un archivo digital”.



Personal del ente colegiado, entre ellos sus mismas autoridades, llevan a cabo talleres de capacitación para los instructores de los distintos institutos políticos y así sean estos quienes trasladen el conocimiento a los delegados partidarios que definirá cada organización.

“Estas elecciones no son iguales que las otras; antes se mandaba hasta gente que no sabía ni leer ni escribir de suplentes solo para llenar los cupos y ahora ya no se puede hacer eso porque con el modelo de votación tiene que ir gente que por lo menos debería tener un nivel de educación media con una preparación que le permita manejar equipo tecnológico”, sostuvo Anduray.



A pesar de los cambios que contiene la legislación electoral, Gómez cuestionó que se debieron haber ciudadanizado estas juntas que debutarán en las elecciones generales recibiendo y haciendo el recuento de los sufragios para despolitizarlas, lo que hubiera despojado del manejo y control partidario de los organismos en donde se han promovido acciones fraudulentas.

Un lector biométrico se utilizará para las elecciones. Foto: El Heraldo



