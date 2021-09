Cohep pide al RNP actualizar el padrón electoral y entregar DNI restantes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado al Registro Nacional de las Personas (RNP) para que actualize el padrón electoral y entregue más de un millón de nuevas tarjetas de identidad que aún están pendientes de ser reclamadas por la ciudadanía.



De acuerdo con el organismo de la empresa privada, ambas medidas permitirán la transparencia y credibilidad en el desarrollo de las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa brindada en la sede principal del Cohep en Tegucigalpa, el presidente Juan Carlos Sikaffy, instó a los hondureños que aún tienen pendiente recibir su Documento Nacional de Identificación (DNI) acudir a reclamarlo, de lo contrario no podrán realizar diligencias personales y tampoco podrán ejercer el sufragio.



"Instamos a todos los hondureños en que puedan ir a traer su nueva tarjeta de identidad y podamos nostros tener un proceso transparente, creíble en las elecciones. Además, el cuadernillo que va a ser usado para las elecciones del 28 de noviembre, es con el nuevo censo electoral, no va a aparecer ninguna persona que no se halla enrolado, entonces es importantísimo que todos tengamos nuestro DNI", expresó Sikaffy.



En la comparecencia también estuvo presente el comisionado presidente del RNP, Óscar Rivera, quien reiteró el compromiso de la institución para que los hondureños puedan retirar el DNI antes del 15 de octubre, fecha hasta la cual cuenta con vigencia la anterior trajeta de identidad.



Asimismo, Rivera aseguró que para las elecciones del 28 de noviembre, todos los ciudadanos que se enrolaron podrán contar con la nueva tarjeta de identidad, anunciando que en las grandes ciudades extenderán los horarios de atención para la entrega del documento, mientras que en el área rural continuarán llegando a las diferentes aldeas y caseríos.



"Trasladamos algunos elementos importantes para este proceso de entrega a nivel nacional. Primero en las grandes ciudades estaremos comunicando la ampliación de los horarios de atención, asegurando que los ciudadanos puedan retirar la tarjeta por la mañana y hasta la noche, asegurando de que nadie pueda decir que no tiene disponibilidad de tiempo para poder ser atendido", manifestó el comisonado presidente del RNP.



"Estaremos concentrando en multicentros, asegurando de que todos los ciudadanos puedan saber, con esa actitud, donde retirar su DNI y en la comunidades del área rural continuaremos llegando a las aldeas y los caseríos para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a retirar el DNI", anuncio Rivera.

Actualización de base de datos

Por otra parte, el funcionario informó que el RNP ya presentó la base de datos actualizada para las elecciones generales del 28 de noviembre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



"Este paso fundamental nos permite tener la base de datos actualizada de los hondureños para poder ejercer el sufragio hasta el 5 de septiembre como reza la ley. Con este paso también cerramos el ciclo de que todos los hondureños que completaron su labor de enrolamiento puedan ejercer el sufragio el 28 de noviembre en las elecciones generales", explicó Óscar Rivera.

Resolución de inconsistencias

De igual manera, Rivera informó que el Registro Nacional de las Personas continúa resolviendo las inconsistencias en la entrega del DNI, por lo que ya han mandado a imprimir un total de 350 mil identidades que presentaban algunos errores.

