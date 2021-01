Comisionado del RNP, Óscar Rivera, niega cobro de coimas: "No tengo nada que esconder"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Poniendo a disposición su cargo reaccionó en las últimas horas el comisionado permanente del Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, tras la filtración de un audio en donde presuntamente él "regatea" el pago con un activista para que obtenga un puesto.

En el audio, Rivera es mencionado por el extinto diputado de Libre Francisco Paz -que falleció a causa del covid-19-; también es vinculado por su asistente Jean Carlos y finalmente, en otra llamada, él mismo exige al activista -identificado únicamente como Marvin- el pago de 12 mil lempiras a una persona llamada Doris.

Tras el escándalo, a través de sus redes sociales la medianoche del lunes el comisionado del RNP publicó: "Puse a disposición mis funciones como comisionado permanente del RNP, para que se haga una investigación exhaustiva para que mi honor no esté en duda", en referencia al caso.







Durante la conversación filtrada se le escucha decir: "no entendió el mensaje que Carlos le dio, es mi decisión para resolver un problema, yo lo voy a ratificar a usted como coordinador, pero necesito que la otra parte quede tranquila también".

Tiene que investigarse

A través del programa Frente a Frente, Óscar Rivera aseguró que no ha recibido coimas.

"En los audios que se filtraron manifiesto que ya era una decisión tomada nombrar a Marvin Mira coordinador departamental del proyecto Identíficate. También enuncio que no tengo ninguna vinculación que se construyeron en el departamento de El Paraíso con la clase político. No tengo vinculación en la tranza de coimas que se mencionan en los audios. Además insisto que la decisión la tomo para proteger el proyecto del RNP", manifestó.

"No hay nada que me vincule. Óscar Rivera no ha recibido favoritismo ni coimas desde el día que me nombraron en el Congreso Nacional", agregó.

Finalmente dijo "lo primero que estoy pidiendo en este momento es que se haga una investigación, no tengo nada que esconder".

