"Solamente se va a ejercer el sufragio con el DNI": Antonio Rivera Callejas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseguró en las últimas horas que en las elecciones generales del próximo 28 de noviembre la ciudadanía solo podrá asistir a votar usando el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).



De acuerdo con el congresista, existe un ambiente favorable para que la Cámara Legislativa determine que solamente se pueda ejercer el sufragio con el nuevo documento de identificación, agregando que la Ley Electoral establece que los hondureños que no se enrolaron y no cuentan con la nueva identidad no podrán acudir a las urnas.

Rivera Callejas también mencionó que un total de 5.3 millones de hondureños se enrolaron durante el año pasado y hasta el momento el Registro Nacional de las Personas (RNP) ha podido entregar 4 millones de DNI, por lo que a su criterio, en el plazo de un mes podría entregar las 1.3 millones de identidades restantes.



“En menos de un mes entregan los que les restan y las elecciones son hasta el 28 de noviembre, por consiguiente yo sí creo que solamente se va a ejercer el sufragio con el DNI y con el censo de 5.3 millones de hondureños”, reiteró.



Asimismo, el legislador del Partido Nacional agregó que no cree que se dé una nueva prórroga para que se pueda utilizar la anterior tarjeta de identidad, debido a que en el censo actual están registradas cerca de 5.3 millones de personas.

“No hemos contemplado una prórroga, porque ya hicimos dos a la original y si en caso fuese necesario solo se ampliaría 15 días para trámites en bancos u otros, pero si dejar para claro que no se va a votar con la vieja y con la nueva identidad”, añadió.



Es importante mencionar que la llamada vieja tarjeta de identidad tiene vigencia hasta el 15 de octubre, por lo que el RNP ha asegurado que todos los hondureños que participaron en el proceso de enrolamiento deberán contar con el nuevo DNI a partir de esa fecha.

