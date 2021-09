PNUD: Base de datos de “Identifícate” tiene una confiabilidad del 99 por ciento

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Richard Barathe, aseguró ayer que el proyecto “Identifícate” ha permitido tener una nueva base de datos con una tasa de confiabilidad superior al 99 por ciento.



“Significa que no tenemos en esa base de datos ya no tenemos personas fallecidas y ya no puede haber cuestionamientos a la calidad de la base de datos”, afirmó el diplomático.

VEA: Pastor Mario Barahona recibió mala atención en El Tórax, aseguran familiares



Barathe aseveró que la base de datos permitirá que el Censo Nacional Electoral sea depurado y limpio de inconsistencias y contribuya a aumentar los niveles de confianza de la ciudadanía para las elecciones generales.



Asimismo, aseguró que el Registro Nacional de las Personas (RNP), enroló con la nueva tarjeta de identidad a 5.3 millones de hondureños. El representante del PNUD garantizó que la nueva identidad es de última generación, posee los mejores niveles tecnológicos y de seguridad a nivel global.



El funcionario internacional confirmó que quedan pendiente de entregar al rededor de 1.5 millones de nuevas identidades.

VEA: En qué consiste el caso denominado "La Caja chica de la dama"



Por otra parte, las autoridades del RNP, reiteraron que las personas que no se enrolaron para adquirir el Documento Nacional de Identidad (DNI) no podrán participar en los comicios generales programados para el 28 de noviembre.



El comisionado del RNP, Roberto Brevé, señaló que son muy pocas las personas que se quedarán sin votar el 28 de noviembre. Estimó que podrían ser 50 mil ciudadanos los que no ejercerían el sufragio porque no completaron el proceso de enrolamiento.Sobre la entrega de identidades el funcionario del RNP manifestó que “al ritmo que estamos trabajando vamos a poderlas entregar antes del 15 de octubre”.