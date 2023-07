Romell Quioto ahonda en la Selección de Honduras: Copa Oro, nuevo entrenador, su preocupación y el tema Luis Palma

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Romell Quioto hizo un llamado de atención a la Selección de Honduras ante el crecimiento de otros países del area de acuerdo a lo visto en la Copa Oro 2023 donde él no pudo estar por lesión.

Quioto tambień se refirió al proceso del técnico Diego Vázquez, quien “hizo lo que pudo” al mando de la H. Respecto al nuevo entrenador, el futbolista del CF Montréal no cree que haga magia para levantar a la escuadra catracha en menos de dos meses para la Nations League.

Yo creo que los directivos siempre toman las mejores decisiones, quiénes no, ojalá que la decisión que hayan tomado sean de lo mejor.

Yo pienso que Diego hizo lo que pudo, él hizo su trabajo todo el tiempo, por momento las cosas le salieron, por otros momentos no, pero esto es el fútbol. Cuando las cosas no salen bien todo es pérdida de tiempo, todo es gasto, entonces, esperemos que se pueda traer un técnico que pueda hacer las cosas bien, no estoy diciendo que Diego hizo las cosas mal.

Dicen que Diego falló en el manejo de camerino. ¿Qué piensas sobre ello?

Durante estuve allí las cosas siempre estuvieron bien, no sé que habrá pasado en estos meses que yo no estuve. Creo que siempre ha sido un grupo bien unido. Ellos no trataron de prestarle atención a lo que dicen. Entre más unido está el grupo mejor, es un momento que la Selección necesita a todos.