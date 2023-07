Jorge Luis Pinto habla sobre la posibilidad de volver a la selección de Honduras

“Así como ya lo hice ante el Comité Ejecutivo del club, quiero informarle a la opinión pública que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como director técnico del Deportivo Cali a partir de la fecha. Con profundo compromiso, profesionalismo, entrega y pasión, acepté el desafío de liderar al equipo y trabajar junto a ustedes para superar la difícil situación deportiva que atraviesa el club. Mi intención siempre fue aportar lo mejor de mí de manera desinteresada. Sin embargo, debido a circunstancias y a la imposibilidad de compartir decisiones que no están alineadas con mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento”, indicó de manera contundente.