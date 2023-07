Romell Quioto se desahoga tras nuevo escándalo en redes: “Me cuesta controlarme, ha sido difícil para mí”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Pese a andar en boca de todos por una nueva controversia en su carrera, este lunes por la mañana el futbolista Romell Quioto mostró su lado más humano y solidario al compartir con los niños de la Casa Hogar Bencaleth en Tegucigalpa. Ya con un rostro nuevo y una mente con calma, el capitán de la Selección de Honduras atendió a El Heraldo luego que la noche anterior despotricara contra la comunidad de Río Lindo, Cortés, donde se vio obligado a retirarse de un partido de fútbol entre insultos y amenazas físicas, algo que lo hizo explotar en sus redes sociales.

Horas más tarde, Quioto contó su versión de los hechos y se refirió los polémicos mensajes que colgó en sus stories de Instagram. “Tuvieron que haber estado agradecidos que una persona y jugador como yo andaba en ese campo tan tercermundista”, fue lo que escribió el futbolista que rápido se viralizó.

En nuestra entrevista EXCLUSIVA, Quioto profundizó sobre la situación y explica que fue “maltratado” en el partido entre Brasilia y Juventus de la Liga Mayor, pero de igual manera aceptó su error al colgar dichos textos en línea. De igual manera, se refirió a su futuro con el CF Montréal, con el cual termina contrato a final de temporada.

La entrevista

Cuentános sobre lo que has venido a hacer a esta casa de hogar. Se me dio la oportunidad de venir a compartir un rato con los niños, algo que tenía previsto desde el mes pasado. Es lindo que a pesar de su situación ellos se alegran cuando me miran, son cosas que te tocan el corazón.

Vimos que les donaste varias cosas a los niños. Entre ellas, indumentaria de tu equipo. Hay unas camisas, sudaderas, buzos y unas cuantas gorras, incluso estas no ajustaron y una niña quedó llorando porque no consiguió una, ojalá para la próxima se la podamos dar. Estas son las cosas a las que hay que darle importancia. Sé que hay gente que lo aprecia a uno, mientras Dios me dé la oportunidad no será ni la primera o última vez que los visite. Esto sucede al día siguiente tu última gran controversia. ¿Qué fue lo que pasó realmente el domingo en Río Lindo?

Lo que ocurrió fue algo bastante lamentable que jamás imaginé que me iba a pasar, así como a las personas que andaban conmigo y el mismo equipo Juventus. Desde que llegué se sintió el maltrato, ya para el final del partido quería pelear con nosotros, empezaron a decirnos de todo, cosas racistas. Mi amigo, dueño del equipo visitante Juventus, me invitó al partido e iba contento a conocer el lugar también, y cuando llego me dicen que debía pagar 100 lempiras, por lo que decidí esperar a que llegara el presidente del equipo para entrar con él, para mí no era un problema pagar la entrada, yo sé que todo el mundo tiene que pagar sin importar si es figura pública o Romell Quioto. Al final terminamos pagando de más, a unos le cobraron menos y a otros le cobraban parqueo, lo que es lamentable porque en un partido de fútbol ese tipo de cosas no deben pasar.

¿Qué enseñanzas te deja esto?

La primera enseñanza es no andar en lugares así, aunque sé que no todas las personabas que estaban allí son iguales. Espero que las personas que se prestaron para eso sean conscientes que ahora la gente que quiera visitar el lugar no va a querer ir o tendrán mucho cuidado.

Después reaccionaste enojado en tus redes sociales... Sí, eso es algo que suele pasar con Quioto y todo el mundo lo sabe. Me cuesta controlarme, tengo que seguir trabajando en eso, ha sido bastante difícil para mí. Tal vez yo no tuve que haber puesto mensajes como esos, tal vez debí quedarme callado porque a veces uno se lleva de encuentro a otras personas al escribir esos textos. Nada más toca seguir adelante. Mucha gente me ha escrito que no todos son así, hubo otras personas que me trataron bien. Ya habías salido de esa etapa de polémicas. Se te había notado más maduro y que ya habías dejado de lado ese tipo de situaciones...

No... ese tipo de situaciones ya están a un lado, solo que al pasar ese tipo de cosas la calentura no te deja pensar. Hoy ya es otro día y estoy más tranquilo. ¿Ahora piensas que te equivocaste con lo que escribiste en redes sociales? Sí, incluso tengo amigos que me regañaron y dijeron que si les hubiera consultado me hubiesen dicho que no escribiera eso. Pero bueno, el ayer es ayer, ya solo toca seguir adelante. Cuando uno comete errores hay que aceptarlo. Romell, aunque no lo andes visible, estás portando el gafete de la Selección Nacional. Eres el capitán de Honduras. Claro, estoy al frente de una selección y por ende me toca ser el ejemplo. Sé que hay mucha gente que se ha quejado diciendo ‘y ese es el capitán que tenemos’. Creo que uno debe mostrar una buena imagen dentro y fuera de la cancha, soy una persona que se ha dedicado a trabajar, tengo un buen corazón y las personas que me conocen saben cómo soy.

¿Cómo está tu situación con tu equipo el CF Montréal? Esta es mi última temporada con contrato, estamos viendo si renovamos. Mi representante está trabajando en ello. ¿Ya se calmó el tema con el director deportivo quien te había criticado? Uno como jugador tiene su vida personal y se la tienen que respetar, todos tenemos derecho a hacer lo que uno siente que está bien. Ellos pensaron que yo andaba en otras cosas, mientras yo estoy enfocado en mi recuperación y ya solo me quedan un par de semanas. De allí regresaré al club para la recta final de temporada y veremos qué pasa. ¿Cómo avanza tu recuperación? Diría que estoy en un 60%. Estas semanas que vienen empezaré a trabajar en cancha. No me ha acarreado problemas venir a recuperarme a Honduras, se lo platiqué a la gente del club, de lo contrario ya me hubiese regresado. ¿Tienes ofertas de otros clubes? Eso es algo que no quiero revelar, después veremos qué pasa si salen otras opciones o renovamos. Siempre he tenido en mi mente poder jugar en Europa, pero hay que trabajar para eso, y sino pues estar en un lugar donde soy feliz.

