Luis Cruz sobre ‘El Virus’ Martínez, Yunny Dolmo y Sacaza: “Tienen una relación contractual con Vida y deberán cumplir”

El presidente del Vida, Luis Cruz, ha reaccionado en torno a la polémica en la que su equipo se ha involucrado por el caso de tres futbolistas que vistieron la camisa cocotera en el pasado campeonato, nos referimos a Geovanny “El Virus” Martínez, Yunny Dolmo y Cristian Sacaza. El Tribunal de Arbitraje del Fútbol (TNAF) dio un duro golpe al Vida, luego que el Honduras Progreso lo demandará por incumplimiento de pago por acuerdo de traspasos de derechos de estos tres futbolistas que han sido mencionados.

Como ya se conoce, “El Virus” Martínez, Dolmo y Sacaza fueron presentados ya de manera oficial como jugadores del Marathón, algo que no le ha gustado la presidente del Vida, Luis Cruz.

“Los futbolistas tienen contrato con nosotros, recibimos la denuncia de Honduras Progreso por el tema del incumplimiento del pago, 10 mil dólares por Yunny Dolmo y 20 mil dólares por ‘El Virus’ Martínez, por ahí yo nunca me negué a pagar la deuda, el acuerdo no fue conmigo, fue con uno de los que firma dentro del club, pero hay que respetar la deuda, yo en ningún momento me negué. Hay que respetar y pagar lo que se acordó”, comenzó diciendo Luis Cruz en entrevista con El Heraldo.

“Por ahí no estoy de acuerdo con el otro tema de que los jugadores tienen que regresar cuando no tienen ningún vínculo contractual con Honduras Progreso, cuando nosotros hicimos la transferencia del jugador, hicimos una transferencia, no un acuerdo de préstamo y por eso la inconformidad, queremos que sea en base a ley y que se resuelva esto. Como dije, no tengo ningún problema en pagar lo que se debe, es un compromiso nuestro, pero que sea en base a ley”, comentó Luis Cruz, quien pide el regreso de los tres jugadores al Vida. Honduras Progreso al final ganó la demanda y se confirmó que los futbolistas tenían que regresar al Honduras Progresó, club que negoció con Marathón por el traspaso de Dolmo, Martínez y Sacaza.

“Condenar al Club Deportivo y Social Vida de la Ciudad de La Ceiba al pagar por la cantidad de treinta mil dólares ($30,000) por concepto de incumplimiento de pago por acuerdo de traspaso de los futbolistas Geovani Francisco Martínez Herrera, Yunny Efraín Dolmo Castillo, los que deberán de retornar al Club Deportivo Honduras Progreso, dichos futbolistas si persiste contrato deportivo”, dice el comunicado del TNAF.

Luis Cruz, presidente del Vida, volvió a profundizar sobre el caso. “La demanda fue impuesta por 130 mil dólares, que eran los 100 mil dólares que pagamos por Cristian Sacaza, más 10 mil de Dolmo más 20 del ‘Virus’ Martínez, nosotros sabemos que tenemos la deuda de 30 mil dólares, en ningún momento me he negado a pagar la transferencia, te repito, no fue un trato que yo hice directamente con Elías (Nazar), pero alguien lo firmó y hay que pagarlo, yo en eso no tengo ningún problema, pero los jugadores le corresponden al Club Deportivo Vida, cualquier transferencia o cualquier interés de otro club tiene que ser directamente con el Vida, una resolución que no está apegada a la ley”, aclaró el máximo dirigente del equipo cocotero.

“Toca esperar que todo se resuelva, que los jugadores regresen que es lo que nosotros exigimos, ellos tienen un contrato vigente con el Vida, no tienen ninguna relación contractual con Honduras Progreso y por ahí esperamos la resolución”, agregó Luis Cruz. Según confirmó el presidente del Vida, “El Virus” tiene un año de contrato todavía con ellos, Sacaza tiene dos años vigentes y le quedan dos a Yunny Dolmo. “Esperamos que esto se resuelva, esto es fútbol, Elías Nazar y yo hemos tenido una amistad”, resaltó.

Cruz dejó claro que los futbolistas deben volver al Vida y a partir de ahí tomarán decisiones sobre si negociarán o no con Marathón, equipo que ya los presentó oficialmente.

“Los jugadores tienen una relación contractual con el club y deberán cumplir, tiene que regresar. Ahí adelante miraremos qué decisiones tomaremos, pero en este momento lo único que pedimos es que regresen”, recalcó. Luis Cruz ha tenido pláticas con Cristian Sacaza y reveló detalles de la charla. “Por ahí hablé con Sacaza, pero dejé todo en manos de mis abogados. Por ahí le expliqué a Cristian que se mantenga al margen de eso, pero él acata otras órdenes, entonces que hagan lo que a ellos mejor les convenga, nosotros solo estamos requiriendo que se cumpla lo que está en base a ley”, expresó.

Por último, Luis Cruz afirma que los problemas internos en el Vida ya están resueltos y esperan cosas positivas con Héctor Vargas como entrenadores. “Un panorama totalmente diferente, esperamos que con la llegada de Héctor Vargas cambien las cosas y que todo pueda fluir de la mejor manera para enfocarnos en el fútbol, dedicarnos a hacer lo que nos corresponde y cumplir”, concluyó.