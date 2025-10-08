Piojo Herrera suelta dardo a Honduras y deja claro cómo está Keylor Navas

San José, Costa Rica.- Miguel "El Piojo" Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, reveló en conferencia de prensa cómo se encuentran Keylor Navas y Celso Borges previo al duelo de los ticos ante Honduras en el Estadio Morazán por la Eliminatoria Mundialista rumbo a United 2026. El DT mexicano destapó ante los medios ticos que Keylor Navas ya ha regresado a los entrenamientos con el grupo, mientras que Celso aún estaba esperando los resultados de un estudio médico a pocas horas del trascendental encuentro ante los catrachos.

En cuanto al planteamiento táctico para el partido contra Honduras, Miguel Herrera dejó claro que Costa Rica no tiene planeado usar una línea de cuatro defensores, pues es un sistema que no le ha gustado. "La verdad que nunca he jugado con línea de cuatro, a menos que tengamos que arriesgar", afirmó el técnico. "El Piojo" se refirió a Kendall Waston y a su papel dentro del equipo tico, asegurando que no era necesario cambiarlo de posición: "Kendall es central, lo voy a ocupar donde siempre ha jugado, donde él es muy fuerte, donde ha escrito su historia", dijo con firmeza tras haber sido consultado si lo usaría como delantero ante la Bicolor de Reinaldo Rueda.

Por otro lado, Miguel Herrera destacó que la clave para el partido estará en evitar los errores que han costado caro en encuentros previos. "Nosotros tenemos que estar muy atentos a nuestros descuidos, que son los que de repente nos han hecho fortalecer a los rivales", señaló. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El estratega mexicano dejó dardo al juego de Honduras y expresó que solo pasa por la pelota larga y la fuerza física, con jugadores de gran tamaño que podrían representar una amenaza en jugadas aéreas. Sin embargo, el técnico mostró confianza en la capacidad de su equipo: "En esta convocatoria tenemos cinco jugadores arriba, entre los 1.90 y 1.95, entonces creo que estamos bastante bien en esa parte".

Conferencia de prensa

¿La convocatoria para este partido ya estaba definida con antelación? ¿Cómo están Keylor Navas y Celso Borges? La convocatoria es de lo que teníamos pensado y planeado durante estas semanas previo a este partido. Creo que los muchachos han estado trabajando muy bien. La situación de Keylor y de Celso, Celso todavía está en mucha duda y tenemos que esperar a ver cómo nos entregan el estudio que le hicieron hace rato. Y Keylor ya entrenó hoy al parejo del grupo. Hablar del planteamiento que podría tener Costa Rica también. Utilizó tres centrales en el primer partido, en el segundo línea de cuatro, para este iría con tres centrales, el papel de Kendall también sí está definido. La verdad que nunca he jugado con línea de cuatro, a menos de que de repente tengamos que arriesgar, pero todos los partidos los hemos iniciado con línea de cinco, hemos trabajado de las dos formas para que los muchachos, cuando tengamos que modificar, lo sepan lo que tienen que hacer y listos, listos todos para los 26 jugadores que concentré hoy para estos partidos, están listos y cualquiera puede iniciar. ¿Cómo ha sido el hecho de meter de lleno a Kendall en la idea que usted pretende? Entiendo que es un futbolista de experiencia, pero no pudo acumular trabajo incluso en el microciclo de locales porque usted no lo llamó. Cuando llamas a jugadores de experiencia, no tienes que verles mucho, tienen la experiencia para adaptarse rápido a lo que uno pretende, es un central, jugará de central, tampoco le tengo que pedir mucho de lo que tengamos que hacer, él sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer, lo que trabajó en estos días, lo que tienen que hacer cada uno de los muchachos. A veces con el joven tienes que trabajar un poco más, porque tienes que enseñarle eso que acabas de decir, esa situación de jugar en la eliminatoria, porque es la parte más difícil de todo el fútbol mundial, más allá de los torneos que se pueden jugar, de los partidos que se pueden jugar previo a torneos como: Copa América, Eurocopa, no sé, el mundial es totalmente distinto, la eliminatoria es la más fuerte, y eso es lo que tienes que hablar con los muchachos, pero cuando tienes un jugador como Kendall, como Celso, que ya jugaron bastantes veces esta parte, no hay mucho que hablar.