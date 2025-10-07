  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron

La Selección Nacional entrenó a puertas cerradas en el Morazán. Este miércoles habrá conferencia de Reinaldo Rueda

  • 07 de octubre de 2025 a las 20:20
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
1 de 10

Así fue el entreno a puertas cerradas de la Selección Nacional de Honduras esta noche en el Morazán. La sorpresa la dieron dos legionarios que no entrenaron y se conocieron las razones.

Foto: Cortesía FFH
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
2 de 10

La Bicolor hizo parte de sus últimos trabajos de cara al juego ante Costa Rica este jueves, cotejo que iniciará a las 8:00 PM por la tercera ronda de la eliminatoria.

Foto: Cortesía FFH
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
3 de 10

Los trabajos fueron a puerta cerrada y este miércoles se ha anunciado conferencia de prensa por parte de Reinaldo Rueda, DT de la Bicolor.

Foto: Cortesía FFH
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
4 de 10

De antemano se había anunciado que el entreno sería a puertas cerradas ya que esta noche se definió el 11 titular ante los ticos. Las dudas se han centrado en dos o tres piezas.

Foto: Cortesía FFH
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
5 de 10
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
6 de 10

El equipo trabajó el balón parado tomando en cuenta que Costa Rica tiene hombres con bastante altura en la defensa como Kendal Waston, Alexis Gamboa o Juan Pablo Vargas.

Foto: Cortesía FFH
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
7 de 10

Se prevé que Luis Palma salga de titular este jueves. El grupo esta noche no trabajó de manera completa en virtud que dos legionarios fueron ausencias.

Foto: Cortesía FFH
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
8 de 10

En el marco no se avizora cambios y es casi un hecho que Edrick Menjívar defenderá el marco hondureño. Costa Rica llegará este miércoles luego del mediodía.

Foto: Cortesía FFH
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
9 de 10

Leonardo Posadas, del equipo Sub21 del Hamburgo de Alemania, no entrenó esta noche porque se unió a la Sub21 que estará en los Juegos Centroamericanos. Él viajó a Siguatepeque.

Foto: Edwin Romero - El Heraldo
Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron
10 de 10

El otro ausente fue el joven delantero Nayrobi Vargas, del equipo Sub21 del Mainz de Alemania. También viajó a Siguatepeque, se espera que estén en el Morazán con Posadas, pero en las gradas.

Foto: Edwin Romero - El Heraldo
Cargar más fotos