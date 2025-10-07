Así fue el entreno a puertas cerradas de Honduras: dos legionarios no estuvieron

Así fue el entreno a puertas cerradas de la Selección Nacional de Honduras esta noche en el Morazán. La sorpresa la dieron dos legionarios que no entrenaron y se conocieron las razones.
La Bicolor hizo parte de sus últimos trabajos de cara al juego ante Costa Rica este jueves, cotejo que iniciará a las 8:00 PM por la tercera ronda de la eliminatoria.
Los trabajos fueron a puerta cerrada y este miércoles se ha anunciado conferencia de prensa por parte de Reinaldo Rueda, DT de la Bicolor.
De antemano se había anunciado que el entreno sería a puertas cerradas ya que esta noche se definió el 11 titular ante los ticos. Las dudas se han centrado en dos o tres piezas.
El equipo trabajó el balón parado tomando en cuenta que Costa Rica tiene hombres con bastante altura en la defensa como Kendal Waston, Alexis Gamboa o Juan Pablo Vargas.
Se prevé que Luis Palma salga de titular este jueves. El grupo esta noche no trabajó de manera completa en virtud que dos legionarios fueron ausencias.
En el marco no se avizora cambios y es casi un hecho que Edrick Menjívar defenderá el marco hondureño. Costa Rica llegará este miércoles luego del mediodía.
Leonardo Posadas, del equipo Sub21 del Hamburgo de Alemania, no entrenó esta noche porque se unió a la Sub21 que estará en los Juegos Centroamericanos. Él viajó a Siguatepeque.
El otro ausente fue el joven delantero Nayrobi Vargas, del equipo Sub21 del Mainz de Alemania. También viajó a Siguatepeque, se espera que estén en el Morazán con Posadas, pero en las gradas.