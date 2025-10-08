  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras

Los medios de Costa Rica calientan el juego ante Honduras por la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026

  • 08 de octubre de 2025 a las 10:53
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
1 de 14

Los medios de Costa Rica calientan el juego ante Honduras por la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
2 de 14

"¿Costa Rica queda fuera del Mundial si pierde en Honduras? Esto dicen los números", dice Diario La Nación.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
3 de 14

"Dato preocupa a La Sele previo a juego ante Honduras", publica Diario Extra.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
4 de 14

"Cuando la eliminación pesa en el bolsillo: Costa Rica y el alto costo de quedarse fuera del Mundial", se preocupan en quedar fuera de la fiesta del fútbol.

Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
5 de 14

"Celso Borges preocupa en la Sele: no completó el último entrenamiento antes del viaje a Honduras", publica La Teja
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
6 de 14

"Mundialista de Catar 2022 da la espalda a La Sele ante Honduras", luego de las declaraciones de Luis Fernando Suárez sobre la 'H'.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
7 de 14

"Costa Rica prepara juego contra Honduras con dos referentes entre algodones", publica El Mundo sobre los problemas de Keylor y Celso.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
8 de 14

"En Honduras ya no le temen a Waston", asegura el medio de Costa Rica.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
9 de 14

"No ir al Mundial generaría pérdida de más de ¢35 mil millones", publica Everardo Herrera.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
10 de 14

"Keylor Navas llegó a la Selección con “un leve golpe en el tobillo”; Celso Borges se mantiene en observación", publicación El Observador sobre los lesionados.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
11 de 14

"Seleccionados destacan la experiencia como factor determinante ante Honduras. Kendall Waston y Celso Borges se incorporaron con la consigna de ayudar a los más jóvenes", publica TD7.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
12 de 14

"Costa Rica respira aliviada: Keylor Navas se entrena sin problemas antes del duelo ante Honduras", comparte La Teja sobre el portero.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
13 de 14

"Doble alarma en La Sele: Keylor Navas y Celso Borges son duda para el crucial partido contra Honduras", publica Noticias Costa Rica.
Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras
14 de 14

"Costa Rica buscará romper la fortaleza de Reinaldo Rueda en casa", sobre los datos del DT jugando como local.
Cargar más fotos