Temen quedar fuera del Mundial: lo que dicen los medios ticos antes del partido contra Honduras

Los medios de Costa Rica calientan el juego ante Honduras por la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026
"¿Costa Rica queda fuera del Mundial si pierde en Honduras? Esto dicen los números", dice Diario La Nación.
"Dato preocupa a La Sele previo a juego ante Honduras", publica Diario Extra.
"Cuando la eliminación pesa en el bolsillo: Costa Rica y el alto costo de quedarse fuera del Mundial", se preocupan en quedar fuera de la fiesta del fútbol.
"Celso Borges preocupa en la Sele: no completó el último entrenamiento antes del viaje a Honduras", publica La Teja
"Mundialista de Catar 2022 da la espalda a La Sele ante Honduras", luego de las declaraciones de Luis Fernando Suárez sobre la 'H'.
"Costa Rica prepara juego contra Honduras con dos referentes entre algodones", publica El Mundo sobre los problemas de Keylor y Celso.
"En Honduras ya no le temen a Waston", asegura el medio de Costa Rica.
"No ir al Mundial generaría pérdida de más de ¢35 mil millones", publica Everardo Herrera.
"Keylor Navas llegó a la Selección con “un leve golpe en el tobillo”; Celso Borges se mantiene en observación", publicación El Observador sobre los lesionados.
"Seleccionados destacan la experiencia como factor determinante ante Honduras. Kendall Waston y Celso Borges se incorporaron con la consigna de ayudar a los más jóvenes", publica TD7.
"Costa Rica respira aliviada: Keylor Navas se entrena sin problemas antes del duelo ante Honduras", comparte La Teja sobre el portero.
"Doble alarma en La Sele: Keylor Navas y Celso Borges son duda para el crucial partido contra Honduras", publica Noticias Costa Rica.
"Costa Rica buscará romper la fortaleza de Reinaldo Rueda en casa", sobre los datos del DT jugando como local.