Jugador llegó con bolso de lujo, insólito impase en el estadio y ausencias en entreno de Honduras

La Selección Nacional de Honduras entrenó este lunes en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Dos jugadores estuvieron ausentes y se conoce el motivo.
El técnico Reinaldo Rueda encabezó la llegada de la Bicolor al estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
El cuerpo técnico de la Selección Nacional llegó con frutas para brindarles a los jugadores tras el final de este entreno.
Luis Palma fue uno de los futbolistas más alegres y saludó a los periodistas que estaban en las fueras del coloso sampedrano.
Rigoberto Rivas sorprendió al llegar con un costoso bolso de la lujosa marca italiana Louis Vuitton.
Rueda y sus jugadores tuvieron que aguardar unos minutos en las afueras del estadio porque los portores de acceso estaban cerrados.
El entreno arrancó a eso de las 6:10 de la noche y se inició con una pequeña oración, característica en las prácticas del equipo nacional.
Los futbolistas catrachos realizaron ejercicios de calentamiento en el engramillado del estadio Morazán.
Posteriormente, se fueron a un costado de la cancha para recibir instrucciones del cuerpo técnico.
Honduras quiere llegar con buen ritmo al partido del próximo jueves ante Costa Rica.
La meta de estos entrenos es evitar lesiones en los jugadores. Cabe recordar que la "H" llega plagada de bajas para esta fecha FIFA.
Un ambiente de felicidad y armonía se vive al interior de la Selección de Honduras.
Jugadores como Jorge Benguché son los llamados a levantar la mano para el partido antes los ticos. Honduras llega con la misión de sumar 3 valiosos puntos en casa.
Kervin Arriaga y Andy Najar son otros dos jugadores que seguramente serán titulares en el trascendental partido por la Eliminatoria de Concacaf.
El entreno de este lunes consistió, en su mayoría, en trabajos suaves con el balón.
Hoy se completó en sus totalidad la convocatoria de Reinaldo Rueda con la llegada de Leonardo Posadas y Nayrobi Vargas, legionarios procedentes de Alemania.
Cabe destacar que ambos jugadores no estuvieron presentes en el entreno de hoy. El motivo fue que llegaron en horas de la tarde tras un largo viaje y necesitaban un poco de descanso.