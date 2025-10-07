Uno estuvo cerca de morir y otro es ganadero: la última Selección de Honduras que jugó vs Costa Rica ​​​​​​

Uno estuvo cerca de morir y otro es ganadero: Esta es la última Honduras que jugó vs Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula en la eliminatoria a Rusia 2018.
El portero titular la tarde del 28 de marzo fue Donis Escober, se retiró a los 38 años y se quedó a vivir en San Ignacio, Francisco Morazán. Ahí sigue residiendo donde se ha dedicado a la ganadería.
El lateral derecho fue Bryan Beckeles, quien sigue jugando al fútbol profesional con Leones FC de Liga de Ascenso.
Emilio Izaguirre fue el lateral izquierdo, estando los 90 minutos en esa ocasión. Tiene ya varios años de ser director deportivo en Motagua.
Honduras jugó con dos centrales y uno de ellos es Henry Figueroa, quien actualmente tiene 32 años y milita en Marathón. En el actual proceso ha estado convocado en ciertos momentos con Reinaldo Rueda.
El otro zaguero central fue Johnny Palacios , quien ha mantenido un bajo perfil desde que se retiró y según varios reportes se fue a vivir a Estados Unidos.
Uno de los volantes esa tarde fue Roger Espinoza, quien hace meses comenzó a trabajar con el Sporting Kansas City y está dando sus primeros pasos como DT. Vive en Kansas.
Jorge Claro fue el otro volante de contención y según reportes se quedó a vivir en la costa norte del país. Se retiró hace varios años.
Por derecha jugó Andy Najar, quien se proyecta volverá a ser titular este jueves desde las 8:00 PM en el Morazán.
El 10 en ese momento fue Mario Martínez, el cual vive en San Pedro Sula y hace poco pidió salir del Choloma de Liga Nacional.
Antony Lozano fue el anotador del gol hondureño en ese momento. En esta ocasión volvió a ser convocado, aunque ya no es titular indiscutible.
Andy Najar fue el otro titular y en 2024 pudo haber perdido la vida tras sufrir un golpe en la cabeza jugando para el Burdeos de Francia. Ese golpe hizo que entrara en coma varias semanas, actualmente milita en el Marítimo de Portugal, pero no fue convocado.
Carlos "Chino" Discua fue uno de los cambios esa tarde. Tras retirarse se fue a vivir a Estados Unidos donde sigue jugando de manera burocrática.
Boniek García fue el otro cambio y se quedó a vivir en Houston junto a su familia.
Erick Andino Portillo también fue cambio y se conoció que estuvo jugando los últimos meses en la Liga de Ascenso de Honduras.