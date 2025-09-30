Lamentable: Olimpia confirma lesión de Edwin Rodríguez y será baja para Honduras ante Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Duro golpe a la 'H'! Se confirma la cuarta baja de la Selección de Honduras para los partidos eliminatorios ante Costa Rica y Haití que se jugarán el 9 y 13 de octubre, respectivamente.
Se trata del mediocampista del Olimpia, Edwin Rodríguez, quien quedará fuera en esta convocatoria tras sufrir una nueva lesión cerca del quinto metatarsiano.
EL HERALDO conoció, más específicamente cúal es la lesión que está sufriendo Edwin Rodríguez, jugador que es vital en el 11 de Reinaldo Rueda.
"Ayer se le tomó una nueva tomografía y ahí se le ve una pequeña fisura un poco más arriba de la fractura que tuvo anteriormente en el quinto metatarsiano y se considera fractura a lo que llamamos avulsión al doblar el tobillo. Entonces se va intervenir quirúrgicamente para poner un material para que ya no vuelvan a pasar estas cosas".
Es importante recordar que Edwin iba de titular contra Cartaginés en Costa Rica y frente a CD Choloma en el Nacional, sin embargo, en ambos partidos se lesionó en los calentamientos y tuvo que ser reemplazado.
Olimpia terminó de confirmar la información con este comunicado
El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general sobre la situación médica de nuestro jugador Edwin Alexander Rodriguez.
Tras la valoración realizada por el cuerpo médico, se confirma que el futbolista presenta una fractura por avulsión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que sufrió durante el partido ante Génesis FC por la Jornada 8 del Torneo Apertura, producto de un movimiento brusco e involuntario en el tobillo.
La naturaleza de la lesión generó una fractura pequeña e incompleta, la cual, debido al anteceden reciente de una lesión similar el año anterior, requiere intervención quirúrgica, procedimiento que será realizado por los servicios médicos del club en los próximos días.
El periodo estimado de recuperación del jugador será de aproximadamente dos meses.
El Club Olimpia Deportivo reitera su total respaldo a Edwin Rodriguez durante su proceso de recuperación, confiando en su fortaleza y profesionalismo para regresar pronto a las canchas.
Otro soldado que pierde la H
La selección de Honduras no llegará con todas sus piezas para la doble fecha eliminatoria de octubre ante Costa Rica y Haití por la jornada 3 y 4, respectivamente.
Edwin Rodríguez se le suma a Julián Martínez, David Ruiz y Denil Maldonado, jugadores que también son parte del esquema titular de Rueda y que se pierden los partidos por lesiones.
Reinaldo Rueda dará a conocer en las próximas horas, posiblemente el miércoles, la lista oficial de convocados para estos duelos. Romell Quioto y Deiby Flores fueron los primeros legionarios en llegar a suelos catrachos para integrase a la H.