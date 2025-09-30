  1. Inicio
  2. · Deportes

Minuto a minuto Motagua vs Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana

Motagua perdió 2-1 y quedó eliminado por los goles de visita que marcó Alajuelense en el Estadio Nacional

  • 30 de septiembre de 2025 a las 17:34
Minuto a minuto Motagua vs Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana

Motagua espera sellar su boleto a semifinales de Copa Centroamericana ante Alajuelense.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Alajuelense se midieron en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Los azules ganaron 1-0 la ida en el Alejandro Morera Soto y quedaron fuera al caer 2-1 la noche de este 30 de octubre, eliminación propiciada por goles de visita (2-2).

Bajas y futbolistas que vuelven de Honduras para los juegos vs Costa Rica y Haití

Minuto a minuto del Motagua vs Alajuelense:

¡FIN DEL JUEGO!

Minuto 95: Concluye el partido con pelea al final entre los jugadores. Alajuelense clasifica por goles de visita y se medirá ante Olimpia o Cartaginés en semifinales de la Copa Centroamericana.

¡Gol de Alajuelense!

Minuto 90: ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! ¡DIEGO CAMPOS PONE EL 2-1 Y ESTÁ CLASIFICANDO!

Amarillas y cambios

Minuto 87: Tarjeta amarilla en Alajuelense y es para Joel Campbell por falta contra Luis Meléndez. En Alajuelense salió Piñar e ingresó Elian Quesada.

¡Tres cambios en Motagua!

Minuto 84: Más cambios en Motagua. Ingresan Giancarlo Sacaza, Luis Meléndez y Mathías Vásquez; sale "Droopy" Gómez, Jhon Oliveira y Jorge Serrano.

Alajuelense busca el segundo

Minuto 80: Alajuelense adelanta las líneas y en cada balón parado envía sus centrales en busca del segundo gol.

Más cambios en Alajuelense

Minuto 75: Doble cambio en Alajuelense: Se va Salazar e ingresa Alejandro Bran, también se va Cisneros y entra Doryan Rodríguez.

Amarilla en Alajuelense

Minuto 71: El defensa Salazar de Alajuelense recibe amarilla tras una falta contra Jefryn Macías.

Segunda permuta en Motagua

Minuto 66: Segundo cambio en Motagua, sale Jonathan Núñez lesionado e ingresa Luis Santamaría.

Motagua sigue aguantando la ventaja de tan solo un gol.

Motagua sigue aguantando la ventaja de tan solo un gol.

(Foto: David Romero - El Heraldo )

Primer cambio en Motagua

Minuto 56: Campos remató de derecha fuera del área, de frente, pero muy desviado. En Motagua ingresó Jefryn Macías en lugar de "Zapatilla" Mejía.

Piden amarilla para Meléndez

Minuto 51: El portero Ortega se va al suelo luego que Cristopher Meléndez le diera un pequeño codazo, piden amarilla para el lateral.

Arranca el complemento

9:11 PM: Inicia el segundo tiempo con cambios en Alajuelense: Diego Campos por Lucumí.

Javier López y el Machillo Ramírez se saludaron en el descanso.

Javier López y el "Machillo" Ramírez se saludaron en el descanso.

(Foto: Estalín Irías - El Heraldo )

¡Fin del primer tiempo!

Minuto 50: Termina el primer tiempo con empate 1-1. Si Alajuelense anota uno más, avanza por goles de visita.

Casi gol de Motagua

Minuto 45: Se agregan 5 minutos y sobre el 45 el portero Ortega negó el gol de Oliveira mediante remate de cabeza.

Primera amarilla en Motagua

Minuto 37: Amarilla en Motagua para Jhon Cleber Oliveira.

¡Casi marca Alajuelense!

Minuto 33: Luis Ortiz salvó en dos ocasiones y segundos después se pidió penal por parte de Alajuelense.

Lo empata Alajuelense

Minuto 29: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! ¡JOEL CAMPBELL DE VOLEA PONE EL 1-1!

Primera cartulina

Minuto 27: Amarilla en Alajuelense para Parkins tras una falta contra Rodrigo Gómez.

¡Gol de Motagua!

Minuto 23: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! ¡DROOPY GÓMEZ MARCA EL 1-0!

Rodrigo Gómez cobró de gran manera su lanzamiento de penal.

Rodrigo Gómez cobró de gran manera su lanzamiento de penal.

(Foto: David Romero - El Heraldo )

¡Penal para Motagua!

Minuto 21: Tras revisar en el VAR, el árbitro sanciona penal por mano de Salazar.

Motagua pide un penal

Minuto 18: Pedían mano de Alajuelense y el árbitro dice que hay tiro de esquina para Motagua. En la acción parecía penal.

Se mantiene el 0-0

Minuto 15: Motagua sigue dominando el balón y siendo mejor que Alajuelense, los ticos buscan a la contra.

Motagua es mejor en los primeros minutos del partido.

Motagua es mejor en los primeros minutos del partido.

(Foto: David Romero - El Heraldo )

¡Casi Motagua!

Minuto 10: Luis Vega subió, ingresó a las 16:50 y disparó; el balón se fue cerca del poste izquierdo del portero.

¡Perdona Motagua!

Minuto 6: Motagua tuvo dos acciones en menos de un minutos. Jorge Serrano falló un mano a mano y luego el "Droopy" Gómez de zurda remata y el balón se va cerca.

Rodrigo Gómez disparó y el balón se fue cerca del marco.

Rodrigo Gómez disparó y el balón se fue cerca del marco.

(Foto: David Romero - El Heraldo )

¡Se calientan las cosas en el terreno de juego!

Minuto 3: Cruce entre Kleber Oliveira y Parkins luego que el tico diera un pelotazo al brasileño, el jugador de Motagua respondió con una falta.

¡Comienza el partido!

8:06 PM: Inicia el juego en el Nacional de Tegucigalpa, Motagua busca sellar su boleto a semifinales.

11 de Alajuelense

7:10 PM: Liga Deportiva Alajuelense presenta su 11 titular con Celso Borges en la banca: 23- Washington Ortega; 21- Kenyel Michel, 24- Aaron Salazar, 13- Alexis Gamboa, 4- Guillermo Villalobos, 26- Fernando Piñar; 33- Jeison Lucumi, 35- Rashir Parnkins 7- Anthony Hernández; 12- Joel Campbell y 18- Ronaldo Cisneros.

¡Motagua confirma su 11 titular!

7:06 PM: Motagua confirma su 11 titular con el regreso de Cristopher Meléndez: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 2- Sebastián Cardozo, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 23- Jonathan Núñez, 7- Jorge Serrano, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía; 29- Jhon Oliveira.

Varios ticos en el Nacional

6:54 PM: Presencia de varios aficionados costarricenses en el sector de silla del Nacional.

Los aficionados ticos esperan que Alajuelense logre la remontada.

Los aficionados ticos esperan que Alajuelense logre la remontada.

(Foto: Estalín Irías - El Heraldo )

¡Grandes filas en el Nacional!

6:33 PM: Enormes filas para ingresar al Nacional, los aficionados de Motagua han abarrotado el estadio.

¡Llega el Alajuelense!

6:18 PM: Alajuelense acaba de llegar al estadio y es recibido por algunos aficionados azules de manera hostil.

¡Motagua ya está en el estadio!

6:06 PM: Motagua ya se encuentra en el estadio entre el recibimiento impresionante de los aficionados.

¡Se abren los portones!

6:02 PM: Se abren los portones en el Estadio Nacional y los aficionados comienzan a ingresar.

¡La Revo se hace presente!

5:54 PM: La barra de Motagua con su bombo previo al ingreso al recinto capitalino.

La Revo, barra de Motagua, previo a su ingreso al Nacional.

La Revo, barra de Motagua, previo a su ingreso al Nacional.

(Foto: Estalín Irías - El Heraldo )

Presencia costarricense en el Nacional

5:29 PM: Aficionados ticos del Alajuelense llegan al Nacional para apoyar a su equipo.

¡Amor de un aficionado por Motagua!

5:14 PM: Un aficionado de Motagua, llamado Héctor Adalid Sauceda, muestra su amor por el club con su tatuaje.

¡Enormes filas!

5:00 PM: Aficionados ya hacen filas en el Nacional esperando que se abran los portones.

Tres horas antes del juego ya hay grandes filas en el Nacional.

Tres horas antes del juego ya hay grandes filas en el Nacional.

(Foto: El Heraldo )


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias