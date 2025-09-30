Minuto a minuto Motagua vs Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Alajuelense se midieron en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana. Los azules ganaron 1-0 la ida en el Alejandro Morera Soto y quedaron fuera al caer 2-1 la noche de este 30 de octubre, eliminación propiciada por goles de visita (2-2).

Minuto a minuto del Motagua vs Alajuelense:

¡FIN DEL JUEGO!

Minuto 95: Concluye el partido con pelea al final entre los jugadores. Alajuelense clasifica por goles de visita y se medirá ante Olimpia o Cartaginés en semifinales de la Copa Centroamericana.

¡Gol de Alajuelense!

Minuto 90: ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! ¡DIEGO CAMPOS PONE EL 2-1 Y ESTÁ CLASIFICANDO!

Amarillas y cambios

Minuto 87: Tarjeta amarilla en Alajuelense y es para Joel Campbell por falta contra Luis Meléndez. En Alajuelense salió Piñar e ingresó Elian Quesada.

¡Tres cambios en Motagua!

Minuto 84: Más cambios en Motagua. Ingresan Giancarlo Sacaza, Luis Meléndez y Mathías Vásquez; sale "Droopy" Gómez, Jhon Oliveira y Jorge Serrano.



Alajuelense busca el segundo

Minuto 80: Alajuelense adelanta las líneas y en cada balón parado envía sus centrales en busca del segundo gol.



Más cambios en Alajuelense

Minuto 75: Doble cambio en Alajuelense: Se va Salazar e ingresa Alejandro Bran, también se va Cisneros y entra Doryan Rodríguez.



Amarilla en Alajuelense

Minuto 71: El defensa Salazar de Alajuelense recibe amarilla tras una falta contra Jefryn Macías.



Segunda permuta en Motagua

Minuto 66: Segundo cambio en Motagua, sale Jonathan Núñez lesionado e ingresa Luis Santamaría.



Primer cambio en Motagua

Minuto 56: Campos remató de derecha fuera del área, de frente, pero muy desviado. En Motagua ingresó Jefryn Macías en lugar de "Zapatilla" Mejía.



Piden amarilla para Meléndez

Minuto 51: El portero Ortega se va al suelo luego que Cristopher Meléndez le diera un pequeño codazo, piden amarilla para el lateral.

Arranca el complemento

9:11 PM: Inicia el segundo tiempo con cambios en Alajuelense: Diego Campos por Lucumí.

¡Fin del primer tiempo!

Minuto 50: Termina el primer tiempo con empate 1-1. Si Alajuelense anota uno más, avanza por goles de visita.

Casi gol de Motagua

Minuto 45: Se agregan 5 minutos y sobre el 45 el portero Ortega negó el gol de Oliveira mediante remate de cabeza.



Primera amarilla en Motagua

Minuto 37: Amarilla en Motagua para Jhon Cleber Oliveira.



¡Casi marca Alajuelense!

Minuto 33: Luis Ortiz salvó en dos ocasiones y segundos después se pidió penal por parte de Alajuelense.



Lo empata Alajuelense

Minuto 29: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! ¡JOEL CAMPBELL DE VOLEA PONE EL 1-1!

Primera cartulina

Minuto 27: Amarilla en Alajuelense para Parkins tras una falta contra Rodrigo Gómez.



¡Gol de Motagua!

Minuto 23: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! ¡DROOPY GÓMEZ MARCA EL 1-0!

¡Penal para Motagua!

Minuto 21: Tras revisar en el VAR, el árbitro sanciona penal por mano de Salazar.



Motagua pide un penal

Minuto 18: Pedían mano de Alajuelense y el árbitro dice que hay tiro de esquina para Motagua. En la acción parecía penal.



Se mantiene el 0-0

Minuto 15: Motagua sigue dominando el balón y siendo mejor que Alajuelense, los ticos buscan a la contra.



¡Casi Motagua!

Minuto 10: Luis Vega subió, ingresó a las 16:50 y disparó; el balón se fue cerca del poste izquierdo del portero.



¡Perdona Motagua!

Minuto 6: Motagua tuvo dos acciones en menos de un minutos. Jorge Serrano falló un mano a mano y luego el "Droopy" Gómez de zurda remata y el balón se va cerca.

¡Se calientan las cosas en el terreno de juego!

Minuto 3: Cruce entre Kleber Oliveira y Parkins luego que el tico diera un pelotazo al brasileño, el jugador de Motagua respondió con una falta.



¡Comienza el partido!

8:06 PM: Inicia el juego en el Nacional de Tegucigalpa, Motagua busca sellar su boleto a semifinales.

11 de Alajuelense

7:10 PM: Liga Deportiva Alajuelense presenta su 11 titular con Celso Borges en la banca: 23- Washington Ortega; 21- Kenyel Michel, 24- Aaron Salazar, 13- Alexis Gamboa, 4- Guillermo Villalobos, 26- Fernando Piñar; 33- Jeison Lucumi, 35- Rashir Parnkins 7- Anthony Hernández; 12- Joel Campbell y 18- Ronaldo Cisneros.



¡Motagua confirma su 11 titular!

7:06 PM: Motagua confirma su 11 titular con el regreso de Cristopher Meléndez: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 2- Sebastián Cardozo, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 23- Jonathan Núñez, 7- Jorge Serrano, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía; 29- Jhon Oliveira.

Varios ticos en el Nacional

6:54 PM: Presencia de varios aficionados costarricenses en el sector de silla del Nacional.



¡Grandes filas en el Nacional!

6:33 PM: Enormes filas para ingresar al Nacional, los aficionados de Motagua han abarrotado el estadio.



¡Llega el Alajuelense!

6:18 PM: Alajuelense acaba de llegar al estadio y es recibido por algunos aficionados azules de manera hostil.



¡Motagua ya está en el estadio!

6:06 PM: Motagua ya se encuentra en el estadio entre el recibimiento impresionante de los aficionados.



¡Se abren los portones!

6:02 PM: Se abren los portones en el Estadio Nacional y los aficionados comienzan a ingresar.



¡La Revo se hace presente!

5:54 PM: La barra de Motagua con su bombo previo al ingreso al recinto capitalino.



Presencia costarricense en el Nacional

5:29 PM: Aficionados ticos del Alajuelense llegan al Nacional para apoyar a su equipo.



¡Amor de un aficionado por Motagua!

5:14 PM: Un aficionado de Motagua, llamado Héctor Adalid Sauceda, muestra su amor por el club con su tatuaje.



¡Enormes filas!

5:00 PM: Aficionados ya hacen filas en el Nacional esperando que se abran los portones.