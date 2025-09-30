Romell Quioto da la clave para que Honduras pueda ganarle a Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.- Romell Quioto y Deiby Flores llegaron a San Pedro Sula para pronto unirse a la selección nacional de Honduras de cara a los partidos de la Eliminatoria de Concacaf contra Costa Rica y Haití correspondientes a la jornada 3 y 4. "El Romántico" llegó desde Arabia Saudita con la intención de que la Bicolor pueda sacar los seis puntos y acercarse a la Copa del Mundo de United 2026. Eso sí, contó que su maleta no llegó, pero que en los futbolístico llegó bien.

Además, Quioto dio la clave para vencer a Costa Rica, que viene golepada por solo sumar dos puntos en las primeras dos fechas de la Eliminatoria tras empatar ante Nicaragua y Haití.

Sus declaraciones

¿Listo para encarar lo que se viene? ​​​​​​"Contento de estar acá y prepararnos para enfrentar lo que se viene. No había tenido minutos en los últimos partidos , pero gracias a Dios antes de venirme pude sumar minutos de juego y eso es muy importante". ¿Romell Quioto llega bien para atender la convocatoria? "Ni tan bien porque no llegó mi maleta, pero en la parte futbolística vengo de buena forma y a aportar lo mio a la selección". ¿Este partido ante Costa Rica define la clasifiación? "Será un partido complicado, sabemos lo que representa Costa Rica, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro, aprovechar la localía y ojalá podamos marcar la pauta de que ese partido nos pueda abrir el camino para ir al Mundial".