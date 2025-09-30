Romell Quioto da la clave para que Honduras pueda ganarle a Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.- Romell Quioto y Deiby Flores llegaron a San Pedro Sula para pronto unirse a la selección nacional de Honduras de cara a los partidos de la Eliminatoria de Concacaf contra Costa Rica y Haití correspondientes a la jornada 3 y 4.
"El Romántico" llegó desde Arabia Saudita con la intención de que la Bicolor pueda sacar los seis puntos y acercarse a la Copa del Mundo de United 2026. Eso sí, contó que su maleta no llegó, pero que en los futbolístico llegó bien.
Además, Quioto dio la clave para vencer a Costa Rica, que viene golepada por solo sumar dos puntos en las primeras dos fechas de la Eliminatoria tras empatar ante Nicaragua y Haití.
Sus declaraciones
¿Listo para encarar lo que se viene?
"Contento de estar acá y prepararnos para enfrentar lo que se viene. No había tenido minutos en los últimos partidos , pero gracias a Dios antes de venirme pude sumar minutos de juego y eso es muy importante".
¿Romell Quioto llega bien para atender la convocatoria?
"Ni tan bien porque no llegó mi maleta, pero en la parte futbolística vengo de buena forma y a aportar lo mio a la selección".
¿Este partido ante Costa Rica define la clasifiación?
"Será un partido complicado, sabemos lo que representa Costa Rica, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro, aprovechar la localía y ojalá podamos marcar la pauta de que ese partido nos pueda abrir el camino para ir al Mundial".
¿Cuáles son las claves para vencer a Costa Rica?
"Será clave mantener la concentración los 90 minutos y aprovechar las que tengamos. Pesa jugar a estadio lleno y muchos grandes jugadores lo han dicho (caso Andrés Guardado)".
¿Hay más presión para Honduras por un estadio lleno?
"Es algo que se disfruta y vamos a tratar de aprovechar el momento. Sobre los ticos, no estoy tan enterado de lo que pasa con ellos. El enfoque es en nosotros".