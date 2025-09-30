  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones Champions League 2025: Golpe al Barcelona y bajan a Real Madrid de la cima

La Jornada 2 de la Champions League finalizó este martes 30 de septiembre con atractivos duelos; la sorpresa del día fue el triunfo del PSG ante Barcelona

  • 30 de septiembre de 2025 a las 13:11
Tabla de posiciones Champions League 2025: Golpe al Barcelona y bajan a Real Madrid de la cima

Barcelona juega mañana ante el PSG.

Foto: Cortesía.

Barcelona, España.- ¡La UEFA Champions League arde más que nunca! Este miércoles se disputaron otros nueve partidos correspondientes a la jornada dos de la presente temporada europea donde Real Madrid, Bayern Múnich, PSG e Inter se mantienen imparables.

Asimismo, el actual campeón del campeonato de Europa dio un golpe de autoridad al vencer por marcador 1-2 al FC Barcelona que cayó puestos en la tabla de posiciones.

PSG puso en su lugar al Barcelona tras vencerlo en la segunda jornada de Champions League

Bayern Múnich es líder por mejor diferencia de goles y Real Madrid se ubica en la segunda posición. Barcelona cayó hasta el décimo sexto lugar de la clasificación en dos fechas disputadas. Los blaugranas tendrán que levantar para regresar a los primeros lugares.

Más abajo está el pelotón de equipos con cuatro puntos en el que destacan Sporting Lisboa, Juventus, Borussia Dortmund y Tottenham. Estos clubes tienen el objetivo de quedar entre los primeros ocho para avanzar directo a octavos de final.

Atlético de Madrid (España), Newcastle (Inglaterra), Marsella (Francia), Brujas (Bélgica), Liverpool (Inglaterra), Eintracht (Alemania), Chelsea (Inglaterra), Galatasaray (Turquía) y Atalanta (Italia) están metidos en pelea.

Por otra parte, clubes de la talla de Pafos, Benfica, Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Ajax, Nápoles y PSV están viviendo momentos complicados en la tabla de posiciones de la UEFA Champions League.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

Clasificación Directa (1° a 8° puesto): Los ocho equipos mejor clasificados en la tabla general de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final.

¿Quiénes son los dos jugadores que militan en Alemania llamados a la Sub-21 de Honduras?

Play-offs (9° a 24° puesto): Los equipos que finalicen entre los puestos 9 y 24 juegan una ronda de play-offs a doble partido. Los ganadores de estas series se unen a los ocho equipos ya clasificados para completar los octavos de final.

Eliminados (25° en adelante): Los equipos clasificados del puesto 25 en adelante son eliminados de la competición, y no obtienen acceso a la Europa League.

TABLA DE POSICIONES CHAMPIONS LEAGUE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Lesly Gutiérrez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias