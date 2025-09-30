Tabla de posiciones Champions League 2025: Golpe al Barcelona y bajan a Real Madrid de la cima

Barcelona, España.- ¡La UEFA Champions League arde más que nunca! Este miércoles se disputaron otros nueve partidos correspondientes a la jornada dos de la presente temporada europea donde Real Madrid, Bayern Múnich, PSG e Inter se mantienen imparables. Asimismo, el actual campeón del campeonato de Europa dio un golpe de autoridad al vencer por marcador 1-2 al FC Barcelona que cayó puestos en la tabla de posiciones.

Bayern Múnich es líder por mejor diferencia de goles y Real Madrid se ubica en la segunda posición. Barcelona cayó hasta el décimo sexto lugar de la clasificación en dos fechas disputadas. Los blaugranas tendrán que levantar para regresar a los primeros lugares. Más abajo está el pelotón de equipos con cuatro puntos en el que destacan Sporting Lisboa, Juventus, Borussia Dortmund y Tottenham. Estos clubes tienen el objetivo de quedar entre los primeros ocho para avanzar directo a octavos de final. Atlético de Madrid (España), Newcastle (Inglaterra), Marsella (Francia), Brujas (Bélgica), Liverpool (Inglaterra), Eintracht (Alemania), Chelsea (Inglaterra), Galatasaray (Turquía) y Atalanta (Italia) están metidos en pelea. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por otra parte, clubes de la talla de Pafos, Benfica, Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Ajax, Nápoles y PSV están viviendo momentos complicados en la tabla de posiciones de la UEFA Champions League.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

Clasificación Directa (1° a 8° puesto): Los ocho equipos mejor clasificados en la tabla general de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final.

Play-offs (9° a 24° puesto): Los equipos que finalicen entre los puestos 9 y 24 juegan una ronda de play-offs a doble partido. Los ganadores de estas series se unen a los ocho equipos ya clasificados para completar los octavos de final. Eliminados (25° en adelante): Los equipos clasificados del puesto 25 en adelante son eliminados de la competición, y no obtienen acceso a la Europa League.